Beerschot klopt OH Leuven in prestigeduel en wint titel in 1B

Beerschot heeft de terugmatch van de 1B-finale met 1-4 gewonnen tegen OH Leuven. Beide teams waren al wel zeker van de promotie.

Een eerste mini-kansje was voor de bezoekers, maar het schot van Tissoudali was gekraakt en kon makkelijk opgeraapt worden door OHL-doelman Keet. Ook de eerste iets serieuzere mogelijkheid was voor Beerschot. Noubissi kreeg onbegrijpelijk veel ruimte, legde aan en kwam met een gevaarlijk schot laag over de grond. Keet bracht redding. Na een kwartier was het opnieuw Tissoudali die kon oprukken, maar hij benutte de tijd en ruimte slecht en stootte op Schuermans.

Na 20 minuten was er eindelijk een eerste doorbraak voor Leuven. Henry legde slim terug op Maertens, die zo op doel kon afstormen. Zijn schot was goed, maar net niet goed genoeg om doelman Vanhamel te verschalken. Tot iets voorbij het halfuur vielen er trouwens alleen maar afstandsschoten te noteren, om tot meer uitgespeelde kansen te komen zat de partij te veel op slot.

OHL kwam ei zo na op voorsprong toen Aguemon het leer vanop links tot op het hoofd van Duplus schilderde, de Leuvense aanvoerder kopte net naast. De thuisploeg schakelde plots twee versnellingen hoger. Sowah spurtte nog geen minuut later naar doel, zijn schot belandde op de deklat. Vlak daarna was er nog een derde mogelijkheid voor OHL, maar de center van Maertens bleef onaangeroerd.

Beerschot leek helemaal uit de partij verdwenen, maar op een hoekschop van Holzhauzer dook Schuermans aan de eerste paal op en kopte ongelukkig in eigen doel. 0-1 voor de Ratten. Het scheelde maar een haar of de Leuvenaars hadden het gepresteerd om er drie minuten later nóg een owngoal bij te doen. De deviatie van Ngawa belandde nét niet tussen de netten.

OHL-trainer Brys probeerde na de rust bij te sturen door Limbombe te laten debuteren ten koste van Aguemon, maar het mocht niet zijn. De Leuvense defensie ging opnieuw aan het klungelen, en in een warrige fase schoof Tissoudali de 0-2 tegen de touwen met een makkelijk tikje over de grond. Limbombe raakte overigens geen bal en werd na 25 minuten alweer naar de kant gehaald. Pijnlijk.

Het tempo verdween even uit de wedstrijd toen voor iedereen duidelijk was dat Beerschot zich tot kampioen zou kronen. De defensie van de thuisploeg demonstreerde een kwartiertje later echter opnieuw waarom het OHL-bestuur liefst zijn hele verdediging zou vervangen. Los zand, anders kunnen we het niet omschrijven. Noubissi mocht er zomaar doorheen snijden, Schuermans tureluurs dribbelen en 0-3 maken.

Sowah, het enige lichtpuntje bij de Leuvenaars, redde niet veel later bijna de eer, maar hij besloot al voor de tweede keer op de lat. Maertens probeerde het daarna met een afstandsschot, maar dat zeilde hoog over. Tien minuten voor affluiten kwam er dan toch een eerredder voor OHL. Invaller Perbet knikte een voorzet van Maertens in de verste hoek, 1-3. Helemaal in het slot maakte Beerschot de vernedering voor Brys en de zijnen nog wat zwaarder: Placca hengstte de 1-4 eindstand tegen de touwen toen de OHL-defensie opnieuw veel ruimte liet.