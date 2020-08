Strandbars krijgen boetes voor raamverkoop: ‘Wie nu nog achterpoortjes zoekt, moet gevolgen dragen’

Strandbars in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en De Haan hebben boetes gekregen omdat ze aan raamverkoop deden. Volgens de politie is bediening daar aan tafel verplicht. In Blankenberge en Knokke-Heist wordt raamverkoop op strandbars wel toegelaten.

Aan de kust heerst onduidelijkheid over bediening in de strandbars. Volgens verschillende kustgemeenten vallen strandbars onder horeca en moeten ze voorzien in bediening aan tafel. Zo kregen strandbars in Koksijde, Nieuwpoort, De Panne en De Haan al boetes omdat ze aan raamverkoop deden.

Ook Sunset Beach in Wenduine kreeg de politie over de vloer. ‘Wij zullen waarschijnlijk vanaf volgende week de bar moeten sluiten daar wij niet kunnen voldoen om bediening te geven op het strand’, klinkt het op hun Facebookpagina.

Burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) is duidelijk: ‘De regels zijn duidelijk, bediening aan tafel is verplicht. Wie nu nog de ernst van de situatie niet inziet en achterpoortjes zoekt, moet de gevolgen zelf dragen.’

Ook de korpschef van de politiezone Westkust, Nicholas Paelinck, is van die mening. ‘De coronaregels zijn gelijk voor alle horeca dus ook strandbars moeten in bediening aan tafel voorzien.’

In Blankenberge en Knokke-Heist houden ze het op raamverkoop. ‘De strandbars kregen al heel wat regels opgelegd om alles veilig te laten verlopen en daar houden ze zich aan. Er zijn geen problemen dus wij verplichten geen bediening aan tafel’, aldus burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA). Ook burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens is niet van plan de werking van de beachbars aan te passen. ‘We houden ons aan de regels maar bediening aan tafel valt niet te bolwerken. Alles verloopt veilig’, aldus Lippens.