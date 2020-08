Politie moet ingrijpen tijdens illegaal feestje met vijftig bezoekers

In het Oost-Vlaamse Haaltert heeft de lokale politie zaterdag een feest stilgelegd. Het politieoptreden kwam er na meldingen van geluidsoverlast.

Agenten van politiezone Haaltert/Denderleeuw waren zaterdag aan het controleren op het niet-respecteren van de geldende coronamaatregelen. Ze grepen in toen zowat 50 deelnemers aanwezig bleken op een feest. De aanwezigen kregen een proces-verbaal, dat aan het parket van Oost-Vlaanderen wordt overgemaakt.

‘De coronamaatregelen zijn duidelijk’, zegt commissaris Marc André. ‘De bubbels zijn beperkt tot 5 + 5 en het dragen van mondmaskers is verplicht wanneer de afstandsregel van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd. In de ruimte waar het feestje werd georganiseerd was het verre van mogelijk zich aan de maatregelen te houden en dus konden we niet anders dan ingrijpen. Het feestje werd stilgelegd en we hebben de nodige processen-verbaal opgesteld. Het is nu aan het parket om dit op te volgen en er gepast antwoord aan te geven. Zo’n inbreuken zijn uiteraard jammer. Zeker omdat we het gevoel hebben dat er bij de horeca in onze zone wel een grote bereidheid is om de coronamaatregelen goed op te volgen.’