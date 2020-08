Goed wielernieuws: Ronde van Vlaams-Brabant gaat woensdag zeker van start

De organistoren van de Ronde van Vlaams-Brabant (2.12) hebben de goedkeuring van de vijf gemeenten waar de ritten plaatshebben. Het gaat om een strikte ‘light’-versie van deze rittenwedstrijd waaraan ook enkele profploegen als Telenet-Baloise Lions, Pauwels Sauzen-Bingoal en Alpecin-Fenix zullen deelnemen. De Ronde van Vlaams-Brabant gaat op woensdag 5 augustus van start in Linden. Op zondag 9 augustus kennen we in Rillaar de opvolger van de Zwitser Johan Jacobs.

“We zijn de burgemeesters en de ordediensten van de gemeenten Linden, Nieuwrode, Bertem, Kumtich en Rillaar, die wij vanaf woensdag respectievelijk zullen aandoen, heel erkentelijk. Zonder hun goedkeuring was er geen Ronde van Vlaams-Brabant. We zijn alvast blij dat we mogen organiseren maar wij hadden het wel liever op een heel andere manier gedaan. Deze editie zal ingaan als een zeer strikte ‘light’-versie. Dat wil zeggen geen VIP’s, geen publiek aan start en finish en iedereen moet zich houden aan de voorschriften zoals die nu van kracht zijn. Waar we anders smeken om publiek, vragen we nu aan de wielerfans om niet naar de etappes te komen kijken. Ik denk dat de renners zo lang mogelijk willen koersen en dat gaat enkel als iedereen zich strikt zal houden aan de wetten en reglementen”, geeft organisator Eddy Lissens mee.

Het deelnemersveld is gestoffeerd met enkele profploegen. “In de Ronde van Vlaams-Brabant start een mix van ploegen met beloften, eliterenners zonder contract en eliterenners met contract. Bij die laatste horen onder andere Laurens Sweeck en Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), Toon Aerts en Jim Aernouts (Telenet-Baloise Lions) en Jonas Rickaert met Roy Jans (Alpecin-Fenix). We kijken alvast uit naar deze editie en zijn blij dat de goedkeuring hebben om alles te organiseren”, besluit Eddy Lissens.

Rittenschema

Woensdag 5 augustus: Linden-Linden (136,5 km)

Donderdag 6 augustus: Nieuwrode-Nieuwrode (135 km)

Vrijdag 7 augustus: Bertem-Bertem (143 km)

Zaterdag 8 augustus: Kumtich-Kumtich (135 km)

Zondag 9 augustus: Rillaar-Rillaar (149 km). (belga)