Brusselse foodmarkt Wolf sluit tijdelijk de deuren

Foodmarkt Wolf in het centrum van Brussel sluit opnieuw tijdelijk de deuren door de coronamaatregelen. Al zeker tot eind augustus.

Op de sociale media van foodmarkt Wolf aan de Wolvengracht, die eind vorig jaar de deuren opende en waar een twintigtal Brusselse restaurants een kraampje hebben, is voorlopig geen bericht te vinden over de sluiting. Op de website staat er wel een korte boodschap. ‘Tijdelijk gesloten door covid-19, we komen zo snel mogelijk terug’, klinkt het daar.

Volgens een bericht op de Facebook-pagina van ‘Cession Horeca Commerce’ zou ook het mobiliteitsbeleid in Brussel meespelen in de beslissing om tijdelijk te sluiten.

‘Naast de crisis, en de voortdurende inmenging van de overheid in de manier waarop de horeca zich moet organiseren, kan de horecaondernemer alleen maar constateren dat het Brusselse politieke beleid, dat steeds meer de nadruk legt op de zachte mobiliteit, of we dat nu willen of niet, de ontwikkeling en de toegankelijkheid van zijn zaak ernstig schaadt’, aldus het bericht. ‘Ze hebben bij Wolf vastgesteld dat de huidige situatie geen optimale ervaring toelaat. Wordt vervolgd eind augustus. We kunnen ze alleen maar veel moed toewensen, en een spoedige heropening.’