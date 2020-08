Code rood voor regio rond Meer van Genève: CM moet honderden vakanties annuleren

Nu de regio rond het Meer van Genève code rood heeft gekregen, moet Intersoc honderden vakanties annuleren. Intersoc is een VZW die voor de Christelijke Mutualiteit vakanties organiseert. De toeristen die er momenteel zijn, mogen hun vakantie verderzetten, maar bij aankomst thuis moeten ze verplicht een test ondergaan en in quarantaine gaan.

‘We waren enigszins verrast’, zegt Johan Swinnen, algemeen directeur Intersoc. ‘Zwitserland heeft lang code groen gekregen. We wisten dat er enkele problemen waren in de stad, maar onze hotels liggen daarbuiten. Voorlopig is er nog geen enkele besmetting in onze hotels.’

Intersoc baat twee hotels uit in de regio. Het gaat om hotels in de gemeente Leysin en het bergdorpje Zinal. De vakantie gasten die er momenteel zijn, kunnen daar blijven. Terug thuis moeten ze een verplichte test laten afnemen en in quarantaine gaan. ‘Indien vakantiegangers, nu aanwezig, vervroegd naar huis willen, dan kan dat. Ze zullen de resterende dagen terugbetaald krijgen.’

De overige vakanties worden geannuleerd. ‘Het gaat om een 300 vakanties in totaal, het zijn vrijwel allemaal gezinnen met kinderen. In totaal gaat het om een kleine 600 vakantiegasten. We gaan alle getroffen gezinnen de komende week contacteren. Ze krijgen hun geld terug.’

‘Voor onze hotels in Flims, St. Moritz en Wengen geldt nog steeds code groen. Het reisadvies blijft hier ongewijzigd’, klinkt het nog.