Marc Van Ranst kritisch over bekerfinale: ‘Voor sommige beroepen gelden andere regels’

Antwerp heeft zaterdag in het Koning Boudewijnstadion de Beker van België gewonnen. De spelers en fans konden hun geluk niet op na de match, en dat is ook Marc Van Ranst niet ontgaan. De viroloog uitte kritiek op de beelden van een juichend Great Old.

Meteen na de derde bekerwinst in hun clubgeschiedenis gingen de spelers van FC Antwerp samen op de foto, al juichend en knuffelend. Beelden die Van Ranst in zijn pen doen kruipen op Twitter.

‘Een bubbel van je huishouden en vijf vrienden, zeggen ze. Een barbecue in de tuin kan maximaal met tien personen, zeggen ze. Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze. Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik’, aldus Van Ranst op Twitter.

De meningen over de reactie van Van Ranst zijn verdeeld. Sommige Twitteraars vinden dat ’s lands bekendste viroloog overdrijft. ‘Vergeet niet te vermelden dat ze allemaal getest en coronavrij zijn’, zegt iemand. ’Sporten is gezond, zei je ook’, schrijft een andere voetbalfan. Anderen vinden net steun in de tweet. ’Het zijn goden denken ze.’ Of: ’Wat voor onnodig risico is dat?’

Positieve test bij Beerschot

Feit is dat voetballers niet immuun zijn voor het virus. Beerschot meldde zaterdag nog dat iemand positief heeft getest bij de club, een dag voor de (overbodige) terugmatch van de promotiefinale tegen Oud-Heverlee Leuven. ‘Er is onmiddellijk overleg geweest tussen de medisch verantwoordelijken van Beerschot en de Pro League. Beerschot volgt het strenge protocol van de Pro League nauwgezet op’, meldt de club. ‘De persoon die positief testte, heeft geen symptomen en is zeven dagen in quarantaine geplaatst. Uit respect voor hem en zijn privacy zal Beerschot zijn naam niet bekendmaken en hierover niet meer communiceren.’

Alle andere medewerkers, trainers en spelers zijn negatief, benadrukt de club. De wedstrijd tegen OHL wordt gewoon gespeeld. ‘Zoals het protocol het voorschrijft, zal er maandag opnieuw getest worden en volgt er nog een test later in de week.’