Nieuw nummer Billie Eilish breekt alweer records

Billie Eilish heeft opnieuw een hit te pakken met het nummer ‘My future’. Al na één dag werd het gloednieuwe nummer meer dan vijf miljoen keer beluisterd op Spotify, wat het meteen het meest gestreamde nummer wereldwijd maakt.

Ook de bijhorende videoclip - met animatiebeelden - werd flink bekeken: op videokanaal Youtube heeft de clip van ‘My future’ al meer dan zeventien miljoen views. Eilish schreef het nummer samen met haar broer Finneas. De twee zouden tijdens de voorbije maanden verschillende nummers gemaakt hebben, waarvan ‘My future’ het eerste is dat ze op de wereld loslaten.

In het nummer zingt de zangeres dat ze verliefd is op haar eigen toekomst en dat ze niet ongelukkig is omdat ze alleen is. Een opvallend positieve boodschap van de zangers die gewoonlijk eerder duistere boodschappen de wereld instuurt. ‘Een perfect stukje broodnodige positieve pop’, schreef het gerenommeerde Britse muziektijdschrift NME.