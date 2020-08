Dag voor promotiefinale positieve coronatest bij Beerschot

Eén dag voor Beerschot de – in principe overbodige – promotiefinale tegen OH Leuven afwerkt, heeft er één iemand in de club een positieve coronatest afgewerkt. De persoon in kwestie heeft geen symptomen en werd in quarantaine geplaatst. Alle andere medewerkers, trainers en spelers zijn negatief. De wedstrijd tegen OH Leuven kan en moet gewoon gespeeld worden.

‘Er is onmiddellijk overleg geweest tussen de medisch verantwoordelijken van Beerschot en de Pro League. Beerschot volgt het strenge protocol van de Pro League nauwgezet op’, meldt de club. ‘De persoon die positief testte, heeft geen symptomen en is zeven dagen in quarantaine geplaatst. Uit respect voor hem en zijn privacy zal Beerschot zijn naam niet bekendmaken en hierover niet meer communiceren. Alle andere medewerkers, trainers en spelers zijn negatief. De wedstrijd tegen OHL wordt gewoon gespeeld. Zoals het protocol het voorschrijft, zal er maandag opnieuw getest worden en volgt er nog een test later in de week.’

De zondag in Leuven geprogrammeerde terugmatch van de promotiefinale is eigenlijk overbodig, aangezien de Algemene Vergadering van de Pro League vrijdag besliste dat zowel Beerschot als OH Leuven komend seizoen mogen aantreden in 1A. Door de match toch te laten doorgaan, houdt de Pro League een juridische slag om de arm, mocht Westerlo de beslissingen genomen op de Algemene Vergadering alsnog aanvechten. Administratief moet ook nog een kampioen aangeduid worden. De heenwedstrijd werd op 8 maart op het Kiel met 1-0 gewonnen door Beerschot.