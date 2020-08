Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich op voor ‘zeer lange’ epidemie

Het noodcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat de coronapandemie wellicht ‘zeer lang’ gaat duren. Daarom is er nood aan duurzame strategieën op regionaal, nationaal en globaal niveau in de strijd tegen covid-19.

De WHO riep het noodcomité, bestaande uit ongeveer 30 experts uit verscheidene landen, begin dit jaar in het leven. Kort daarop kwam al het advies om de uitbraak van het coronavirus tot een ‘internationale noodsituatie’ uit te roepen.

Zaterdag kwam de oproep om zich te hoeden voor een algemene vermoeidheid in de strijd tegen het virus. Daarom zijn er fijn afgestemde en pragmatische richtlijnen nodig om te komen tot een gepaste reactie op de uitbraak, aldus de experts. Belangrijk is om ook de jongere generatie aan boord te krijgen in de strijd tegen covid-19, menen ze.

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus stelde in een statement voor het noodcomité dat de coronapandemie een gezondheidscrisis is zoals we er maar één per eeuw meemaken. De gevolgen ervan zullen gedurende decennia voelbaar zijn, luidde het.