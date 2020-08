Arsenal verovert 14e FA Cup na 2-1 zege tegen Chelsea

Recordhouder Arsenal heeft voor de 14e keer in de clubgeschiedenis de FA Cup gewonnen. In de finale versloegen de Gunners Chelsea met 2-1, dankzij twee doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal pakt zo ook een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

In een leeg Wembley-stadion bracht Christian Pulisic Chelsea al na vijf minuten op voorsprong. De spelmaker trapte van dichtbij de bal voorbij Arsenal-doelman Martinez.

Chelsea-Arsenal 1-0. Video: Eleven Sports

Na een overtreding van Azpilicueta op Aubameyang wees ref Taylor net voor het halfuur naar de penaltystip. Oog in oog met Caballero faalde Aubameyang (28.) niet.

Arsenal-Chelsea 1-1. Video: Eleven Sports

Opnieuw Aubameyang (67.) maakte voor Arsenal het verschil in de tweede helft. De spits zette Zouma in de wind en lepelde de 2-1 binnen. Toen Chelsea-middenvelder Mateo Kovacic niet veel later mocht gaan douchen na een tweede gele kaart stond het team van Frank Lampard wel voor een heel erg lastige opdracht. De Blues konden Martinez niet meer bedreigen.

Arsenal - Chelsea 2-1 . Video: Eleven Sports

Bij Chelsea was er voor Michy Batshuayi opnieuw geen plaats in de selectie.

Dankzij de zege tegen Chelsea verovert Arsenal niet alleen de FA Cup, het verzekert zich ook van een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Als nummer vier van de Premier League gaat Chelsea, dat de FA Cup acht keer won, volgend seizoen aan de slag in de Champions League.