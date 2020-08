Antwerpenaren mogen niet gaan fitnessen in Mechelen

Het is voortaan verboden voor inwoners van de stad Antwerpen en de omliggende gemeenten om te komen fitnessen in Mechelen. Burgemeester Alexander Vandersmissen nam die beslissing zaterdagavond nadat bleek dat Antwerpenaars massaal in de Dijlestad kwamen sporten.

De fitnesscentra in de stad Antwerpen en in de omliggende gemeenten die zwaar getroffen worden door de heropflakkering van het coronavirus zijn sinds deze week gesloten. Die beslissing werd genomen door gouverneur Cathy Berx om de verspreiding van het virus in te dijken. Enkele dagen later blijkt echter dat heel wat Antwerpenaars naar de fitnesscentra in Mechelen afzakken om te komen sporten. Daar steekt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (VLD-Groen-m+) nu een stokje voor.

‘Door in Mechelen te komen fitnessen omzeilen deze Antwerpenaars de politieverordening van eerder deze week, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn’, zegt Vandersmissen. ‘Uit vaststellingen van de politie en berichten op sociale media bleek dat er inderdaad Antwerpenaars in Mechelen kwamen sporten. Ik heb dan ook niet geaarzeld om een besluit op te maken dat dit voorlopig verbiedt. De politie zal dit weekend alle fitnesscentra bezoeken en op basis van de registratiegegevens controleren of men zich aan de regels houdt.’

‘De Mechelaars doen enorme inspanningen om de maatregelen die door de provinciegouverneur werden opgelegd na te leven’, aldus Vandersmissen. ‘Ik kan als burgemeester niet tolereren dat die inspanningen op deze manier teniet worden gedaan. Ik roep iedereen daarom op om zich aan de maatregelen te houden en geen achterpoortjes te zoeken.’

Niet alleen in Mechelen kwamen Antwerpenaars de voorbije dagen massaal fitnessen. Eerder weerden ook al drie fitnesscentra in het Oost-Vlaamse Beveren Antwerpenaars nadat ze overspoeld werden met aanvragen.