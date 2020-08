Bekijk hier de nieuwe kalender van de Jupiler Pro League

De Pro League heeft de nieuwe kalender voor het seizoen 2020-2021 bekendgemaakt. Club Brugge-Charleroi blijft de opener, Anderlecht gaat een dag later op bezoek bij KV Mechelen in plaats van STVV.

“Het spreekt voor zich dat wedstrijden onder voorbehoud zijn van lokale COVID-19-maatregelen. De Pro League blijft inzetten op constructief overleg met de relevante overheden om de beroepsuitoefening voor haar clubs te vrijwaren. We hopen zo spoedig mogelijk eenzelfde uniforme regeling uit te werken zoals gebeurde in Leicester en Catalonië”, zo klinkt het bij de Pro League, die nog altijd rekent op een uitzondering voor profclubs nu er een verbod is op contactsporten in de provincie Antwerpen, erg belangrijk voor de thuiswedstrijden van Antwerp, KV Mechelen en Beerschot. Het verbod houdt in dat er in de hele provincie Antwerpen geen wedstrijden, maar ook geen trainingen met meer dan tien volwassenen mogen plaatsvinden. Gouverneur Cathy Berx was niet van plan een uitzondering toe te kennen aan het profvoetbal, maar speelde de hete aardappel door aan expertengroep Celeval. Die sprak zich vooralsnog niet uit over de kwestie.

Na de beslissing van de Algemene Vergadering van vrijdag om de komende twee seizoenen 18 in plaats van 16 teams in 1A te laten aantreden, was de Pro League genoodzaakt een nieuwe kalender op te maken. De Pro League stelde op 8 juli al een kalender voor het nieuwe seizoen voor, nadien bleek echter dat de juridische strijd met Waasland-Beveren nog niet gestreden was.

De komende twee seizoenen spelen telkens 18 clubs in 1A. De Algemene Vergadering van de Pro League besliste vrijdag dat Oud-Heverlee Leuven en Beerschot, die zondag nog de terugmatch van de promotiefinale afwerken, dit seizoen alle twee in 1A spelen, net als Waasland-Beveren. In 2022 zijn er drie dalers om opnieuw aan 16 clubs in de Jupiler Pro League te geraken voor het seizoen 2022-2023. Met 18 clubs in 1A spelen de eerste vier de ‘Champions Play-off’ voor de titel en de belangrijkste Europese tickets. De nummers vijf tot acht spelen de ‘Europa League Play-off’ voor het laatste Europa League-ticket. Volgend seizoen degradeert de rode lantaarn, de voorlaatste speelt barragematchen tegen de nummer twee van 1B.

Eerste speeldag

8 augustus (16:30 uur) Club Brugge - Sporting Charleroi

8 augustus (19 uur) Antwerp - Moeskroen (*)

8 augustus (19 uur) Standard Luik - Cercle Brugge

9 augustus (13.30 uur) STVV - KAA Gent

9 augustus (16 uur) Zulte Waregem - KRC Genk

9 augustus (18:15 uur)KV Mechelen - RSC Anderlecht

9 augustus (20:45 uur) KV Kortrijk - Waasland-Beveren

10 augustus (19 uur) OH Leuven - KAS Eupen

10 augustus (19 uur) KV Oostende - Beerschot

Tweede speeldag

14 augustus (19 uur) Moeskoren - KV Mechelen

15 augustus (16:30 uur) KRC Genk - OH Leuven

15 augustus (19 uur) KAA Gent - KV Kortrijk

15 augustus (19 uur) Sporting Charleroi - KV Oostende

16 augustus (13:30 uur) Cercle Brugge - Antwerp

16 augustus (16 uur) Beerschot - Zulte Waregem *

16 augustus (16 uur) KAS Eupen - Club Brugge KV

16 augustus (18:15 uur) RSC Anderlecht - STVV

17 augustus (19 uur) Waasland-Beveren - Standard de Liège

Derde speeldag (21-24 augustus)

Club Brugge - Beerschot V.A.

RSC Anderlecht - Moeskroen

Standard Luik - KRC Genk

* Antwerp - KAA Gent

Zulte Waregem - Waasland-Beveren

* KV Mechelen - Cercle Brugge KSV

KV Kortrijk - KAS Eupen

STVV - KV Oostende

OH Leuven - Sporting Charleroi

Vierde speeldag (28-30 augustus)

KAA Gent - KV Mechelen

KRC Genk - Club Brugge

Moeskroen - Zulte Waregem

KAS Eupen - STVV

KV Oostende - RSC Anderlecht

Cercle Brugge - KSV KV Kortrijk

Sporting Charleroi - Antwerp

Beerschot V.A. - Standard Luik

Waasland-Beveren - OH Leuven

Vijfde speeldag (11-14 september)

Club Brugge - Waasland-Beveren

RSC Anderlecht - Cercle Brugge KSV

KAS Eupen - KAA Gent

Zulte Waregem - Sporting Charleroi

KV Mechelen - KV Oostende

KV Kortrijk - Moeskroen

Beerschot V.A. - KRC Genk

STVV - Antwerp

OH Leuven - Standard Luik

Zesde speeldag (18-21 september)

Standard Luik - KV Kortrijk

KRC Genk - KV Mechelen

Antwerp - KAS Eupen

Moeskroen - KAA Gent

KV Oostende - OH Leuven

Zulte Waregem - Club Brugge

Cercle Brugge KSV - STVV

Sporting Charleroi - Beerschot V.A.

Waasland-Beveren - RSC Anderlecht

Zevende speeldag (25-28 september)

Club Brugge - Cercle Brugge KSV

RSC Anderlecht - KAS Eupen

Standard Luik - Zulte Waregem

KAA Gent - OH Leuven

KRC Genk - KV Oostende

Moeskroen - Sporting Charleroi

KV Mechelen - STVV

KV Kortrijk - Antwerp

Beerschot V.A. - Waasland-Beveren

Achtste speeldag (2-4 oktober)

Club Brugge - RSC Anderlecht

KAA Gent - Beerschot V.A.

Antwerp - KV Mechelen

KAS Eupen - Cercle Brugge KSV

KV Oostende - Moeskroen

Sporting Charleroi - Standard Luik

STVV - KV Kortrijk

OH Leuven - Zulte Waregem

Waasland-Beveren - KRC Genk

Negende speeldag (17-19 oktober)

RSC Anderlecht - OH Leuven

Standard Luik - Club Brugge

KRC Genk - Sporting Charleroi

Moeskroen - KAS Eupen

Zulte Waregem - Antwerp

Cercle Brugge KSV - KAA Gent

KV Mechelen - KV Kortrijk

Beerschot V.A. - STVV

Waasland-Beveren - KV Oostende

Tiende speeldag (23-26 oktober)

KAA Gent - KRC Genk

Antwerp - Beerschot V.A.

KAS Eupen - KV Mechelen

KV Oostende - Zulte Waregem

Cercle Brugge - KSV Moeskroen

Sporting Charleroi - Waasland-Beveren

KV Kortrijk - RSC Anderlecht

STVV - Standard Luik

OH Leuven - Club Brugge

Elfde speeldag (30 oktober - 3 november)

Club Brugge - KV Mechelen

RSC Anderlecht - Antwerp

Standard Luik - KV Oostende

KRC Genk - KAS Eupen

Moeskroen - STVV

Zulte Waregem - KV Kortrijk

Sporting Charleroi - Cercle Brugge KSV

Beerschot V.A. - OH Leuven

Waasland-Beveren - KAA Gent

Twaalfde speeldag (6-8 november)

KAA Gent - RSC Anderlecht

Antwerp - Standard Luik

KAS Eupen - Waasland-Beveren

KV Oostende - Club Brugge

Cercle Brugge - KSV Zulte Waregem

KV Mechelen - Sporting Charleroi

KV Kortrijk - Beerschot V.A.

STVV - KRC Genk

OH Leuven - Moeskroen

Dertiende speeldag (21-23 november)

Club Brugge - KV Kortrijk

Standard Luik - KAS Eupen

KRC Genk - Moeskroen

KV Oostende - Antwerp

Zulte Waregem - KV Mechelen

Sporting Charleroi - KAA Gent

Beerschot V.A. - RSC Anderlecht

OH Leuven - STVV

Waasland-Beveren - Cercle Brugge KSV

Veertiende speeldag (27-30 november)

RSC Anderlecht - Standard Luik

KAA Gent - Zulte Waregem

Antwerp - OH Leuven

Moeskroen - Club Brugge

KAS Eupen - Sporting Charleroi

Cercle Brugge - KSV KRC Genk

KV Mechelen - Beerschot V.A.

KV Kortrijk - KV Oostende

STVV - Waasland-Beveren

Vijftiende speeldag (4-7 december)

Club Brugge STVV

Standard Luik KV Mechelen

KRC Genk Antwerp

KV Oostende KAA Gent

Zulte Waregem RSC Anderlecht

Sporting Charleroi KV Kortrijk

Beerschot V.A. KAS Eupen

OH Leuven Cercle Brugge KSV

Waasland-Beveren Moeskroen

Zestiende speeldag (11-13 december)

RSC Anderlecht KRC Genk

KAA Gent Standard Luik

Antwerp Club Brugge

Moeskroen Beerschot V.A.

KAS Eupen Zulte Waregem

Cercle Brugge KSV KV Oostende

KV Mechelen Waasland-Beveren

KV Kortrijk OH Leuven

STVV Sporting Charleroi

Zeventiende speeldag (18-20 december)

Club Brugge KAA Gent

Standard Luik Moeskroen

KRC Genk KV Kortrijk

KV Oostende KAS Eupen

Zulte Waregem STVV

Sporting Charleroi RSC Anderlecht

Beerschot V.A. Cercle Brugge KSV

OH Leuven KV Mechelen

Waasland-Beveren Antwerp

Achttiende speeldag (22-23 december)

RSC Anderlecht KV Oostende

KAA Gent Waasland-Beveren

Antwerp Zulte Waregem

Moeskroen OH Leuven

KAS Eupen KRC Genk

Cercle Brugge KSV Sporting Charleroi

KV Mechelen Club Brugge

KV Kortrijk Standard Luik

STVV Beerschot V.A.

Negentiende speeldag (26-27 december)

Club Brugge KAS Eupen

RSC Anderlecht Beerschot V.A.

Standard Luik STVV

KRC Genk Waasland-Beveren

Antwerp Sporting Charleroi

Zulte Waregem Cercle Brugge KSV

KV Mechelen Moeskroen

KV Kortrijk KAA Gent

OH Leuven KV Oostende

Twintigste speeldag (15-17 januari)

KAA Gent Antwerp

Moeskroen KRC Genk

KAS Eupen RSC Anderlecht

KV Oostende KV Kortrijk

Cercle Brugge KSV Standard Luik

Sporting Charleroi KV Mechelen

Beerschot V.A. Club Brugge

STVV OH Leuven

Waasland-Beveren Zulte Waregem

Eenentwintigste speeldag (22-24 januari)

Club Brugge KRC Genk

RSC Anderlecht Waasland-Beveren

Standard Luik Sporting Charleroi

Antwerp KV Oostende

Zulte Waregem Beerschot V.A.

KV Mechelen KAS Eupen

KV Kortrijk Cercle Brugge KSV

STVV Moeskroen

OH Leuven KAA Gent

Tweeëntwintigste speeldag (26-28 januari)

KAA Gent STVV

KRC Genk Zulte Waregem

Moeskroen RSC Anderlecht

KAS Eupen Antwerp

KV Oostende Standard Luik

Cercle Brugge KSV Club Brugge

Sporting Charleroi OH Leuven

Beerschot V.A. KV Kortrijk

Waasland-Beveren KV Mechelen

Drieëntwintigste speeldag (29-31 januari)

Club Brugge Standard Luik

RSC Anderlecht KAA Gent

Antwerp Waasland-Beveren

KAS Eupen Moeskroen

Zulte Waregem KV Oostende

KV Mechelen KRC Genk

KV Kortrijk Sporting Charleroi

STVV Cercle Brugge KSV

OH Leuven Beerschot V.A.

Vierentwintigste speeldag (5-7 februari)

Standard Luik OH Leuven

KAA Gent KAS Eupen

KRC Genk RSC Anderlecht

Moeskroen KV Kortrijk

KV Oostende STVV

Cercle Brugge KSV KV Mechelen

Sporting Charleroi Zulte Waregem

Beerschot V.A. Antwerp

Waasland-Beveren Club Brugge

Vijfentwintigste speeldag (9-11 februari)

Club Brugge KV Oostende

RSC Anderlecht Sporting Charleroi

KRC Genk KAA Gent

Antwerp Cercle Brugge KSV

Moeskroen Waasland-Beveren

KAS Eupen Beerschot V.A.

Zulte Waregem OH Leuven

KV Mechelen Standard Luik

KV Kortrijk STVV

Zesentwintigste speeldag (12-15 februari)

Standard Luik Antwerp

KAA Gent Moeskroen

KV Oostende KRC Genk

Cercle Brugge KSV RSC Anderlecht

Sporting Charleroi Club Brugge

Beerschot V.A. KV Mechelen

STVV Zulte Waregem

OH Leuven KV Kortrijk

Waasland-Beveren KAS Eupen

Zevenentwintigste speeldag (19-22 februari)

Club Brugge OH Leuven

RSC Anderlecht KV Kortrijk

KRC Genk Beerschot V.A.

Antwerp STVV

Moeskroen Cercle Brugge KSV

KAS Eupen KV Oostende

Zulte Waregem Standard Luik

KV Mechelen KAA Gent

Waasland-Beveren Sporting Charleroi

Achtentwintigste speeldag (26 februari - 1 maart)

Standard Luik RSC Anderlecht

KAA Gent Club Brugge

KV Oostende KV Mechelen

Cercle Brugge KSV Waasland-Beveren

Sporting Charleroi KRC Genk

KV Kortrijk Zulte Waregem

Beerschot V.A. Moeskroen

STVV KAS Eupen

OH Leuven Antwerp

Negenentwintigste speeldag (5-8 maart)

Club Brugge Zulte Waregem

RSC Anderlecht KV Mechelen

KAA Gent KV Oostende

KRC Genk Cercle Brugge KSV

Antwerp KV Kortrijk

Moeskroen Standard Luik

KAS Eupen OH Leuven

Sporting Charleroi STVV

Waasland-Beveren Beerschot V.A.

Dertigste speeldag (12-15 maart)

Standard Luik Waasland-Beveren

KV Oostende Sporting Charleroi

Zulte Waregem Moeskroen

Cercle Brugge KSV KAS Eupen

KV Mechelen Antwerp

KV Kortrijk KRC Genk

Beerschot V.A. KAA Gent

STVV Club Brugge

OH Leuven RSC Anderlecht

Eenendertigste speeldag (19-21 maart)

Club Brugge Antwerp

RSC Anderlecht Zulte Waregem

KAA Gent Cercle Brugge KSV

KRC Genk Standard Luik

Moeskroen KV Oostende

KAS Eupen KV Kortrijk

KV Mechelen OH Leuven

Beerschot V.A. Sporting Charleroi

Waasland-Beveren STVV

Tweeëndertigste speeldag (2-5 april)

Standard Luik KAA Gent

Antwerp RSC Anderlecht

KV Oostende Waasland-Beveren

Zulte Waregem KAS Eupen

Cercle Brugge KSV Beerschot V.A.

Sporting Charleroi Moeskroen

KV Kortrijk Club Brugge

STVV KV Mechelen

OH Leuven KRC Genk

Drieëndertigste speeldag (9-12 april)

RSC Anderlecht Club Brugge

KAA Gent Sporting Charleroi

KRC Genk STVV

Moeskroen Antwerp

KAS Eupen Standard Luik

Cercle Brugge KSV OH Leuven

KV Mechelen Zulte Waregem

Beerschot V.A. KV Oostende

Waasland-Beveren KV Kortrijk

Vierendertigste speeldag (16-18 april)

Club Brugge Moeskroen

Standard Luik Beerschot V.A.

Antwerp KRC Genk

KV Oostende Cercle Brugge KSV

Zulte Waregem KAA Gent

Sporting Charleroi KAS Eupen

KV Kortrijk KV Mechelen

STVV RSC Anderlecht

OH Leuven Waasland-Beveren