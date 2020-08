Comeos noemt eerste dag zomersolden ‘dramatisch’

De eerste dag van de zomersolden was ‘dramatisch’. Er is sprake van 50 procent minder omzet vergeleken met vorig jaar, al is het moeilijk om te vergelijken omdat dit jaar strenge coronamaatregelen gelden. Dat meldt handelsfederatie Comeos zaterdagnamiddag. Comeos benadrukt dat het beter zou zijn als we mogen winkelen met onze bubbel.

De handelaars zijn volgens Comeos ‘zeer teleurgesteld’. Zaterdagochtend was er heel weinig volk, in de namiddag kwamen er iets meer shoppers in de winkels.

Volgens Comeos is het moeilijk om te vergelijken met vorig jaar omdat nu strenge coronamaatregelen gelden. Toch is er sprake van 50 procent minder omzet vergeleken met de eerste soldendag in de zomer van 2019.

‘We mogen wel met onze bubbel op restaurant, maar niet naar de winkel’, zegt Déborah Motteux van Comeos. De handelsfederatie zou de maatregelen graag versoepeld zien. ‘Waarom mogen we niet met onze bubbel gaan winkelen?’