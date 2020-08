Slotrit Ronde van Burgos voor Colombiaan Sosa, Remco Evenepoel stelt eindzege veilig

De slotetappe van de Ronde van Burgos is gewonnen door de Colombiaan Ivan Sosa (22). De klimmer van Team Ineos rekende in de slotfase van de klim naar Lagunas de Neila af met Mikel Landa en Remco Evenepoel. Onze jonge landgenoot moest nog alle zeilen bijzetten om zijn eindzege vast te houden.

De beslissing viel zoals verwacht in de laatste vier steile kilometers naar de top van de Lagunas de Neila. George Bennett en Mikel Landa, de dichtste concurrenten van Evenepoel, trokken meteen in het offensief maar werden vlot gecounterd door Evenepoel. Op het ogenblik dat zijn ploegmaat Almeida terug kwam aansluiten, besloot de Brabander zelf aan te vallen. Overmoed? Misschien! Slim was het alleszins niet. Landa en de teruggekeerde Sosa keerden terug en lieten Evenepoel in de slotmeters ook in de steek. Sosa stak de etappe op zak, Landa strandde op de tweede plaats. Evenepoel stelde wel zijn eindzege vast.