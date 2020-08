In Berlijn wordt zaterdag massaal geprotesteerd tegen de nieuwe coronamaatregelen die de overheid heeft opgelegd, nadat het aantal besmetting weer stijgt in Duitsland. Een menigte van meer dan tienduizend betogers marcheert er door de straten zonder mondmaskers of social distancing (zie video bovenaan artikel).

‘Wij willen de democratie terug’, roepen de betogers, die zich ‘slaven voelen van de Duitse staat door mondmaskers en andere beperkende maatregelen’. Ze zijn er - ondanks alle wetenschappelijke bewijzen - van overtuigd dat mondmaskers in geen enkele situatie het coronavirus kunnen helpen indijken en dat de overheid speciaal verregaande maatregelen oplegt om de democratie te fnuiken.

Er zijn meer dan 1.500 politieagenten aanwezig om de betoging in goede banen proberen te leiden, al is social distancing onmogelijk gezien de grote opkomst.

De Duitse overheid verstrengde de maatregelen opnieuw nadat het reproductiegetal weer boven de 1 was gestegen. Mondmaskers zijn er verplicht op het openbaar vervoer, in openbare gebouwen en in winkels, alsook bij binnenkomst en verplaatsingen in restaurants of cafés. De mondmaskerplicht geldt niet voor kinderen onder de 6 jaar. Er mag met maximum tien personen samengekomen worden en fysiek contact dient er tot een minimum beperkt te worden.