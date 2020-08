NMBS na overrompeling station Oostende: ‘Noodplan werd uitgevoerd’

In het station van Oostende stonden vrijdagavond een troep dagjestoeristen op elkaar gepakt te wachten op een trein. De politie moest ingrijpen. NMBS bevestigt dat er een noodplan is voor zulke situaties én dat het ook werd uitgevoerd.

Rond 19 uur deed zich een seinstoring voor ter hoogte van Jabbeke. Als rechtstreeks gevolg kon slechts één van de twee sporen tussen Oostende en Brugge gebruikt worden. Aangezien het de tot nog toe warmste dag van het jaar was, waren zeer veel dagjestoeristen afgezakt naar de kust. Zo ook naar Oostende, waar rond 19 uur een op elkaar gepakte mensenmassa zich een weg baande richting perron.

Door de problemen op het spoor liepen verschillende treinen echter vertraging op en liep de situatie uit de hand. De politie moest ingrijpen opdat de dagjestoeristen niet over de dranghekken zouden klimmen om naar de (stilstaande) trein te lopen. Uiteindelijk moest al het treinverkeer stilgelegd worden door de gevaarlijke situatie en werd het station zelfs een tijdlang ontruimd. Pas rond 22.30 uur was de situatie genormaliseerd, bevestigen zowel burgemeester Bart Tommelein als de NMBS.

Op sociale media werd vrijdagavond onmiddellijk moord en brand geschreeuwd omdat een opeengepakte mensenmassa, waarvan niet iedereen een mondmasker droeg, de ideale voedingsbodem is voor het verspreiden van het nieuwe coronavirus. ‘Komaan NMBS, los dit op’, was de teneur van de berichten op Twitter en Facebook.

Oostende station in tijden van corona. Geen mogelijkheid om 1,5m afstand te houden.. retweet dit aub om mensen op de hoogte te brengen hoe het er op dit moment aan toe gaat @NMBS @StadaanZee @vanranstmarc #Corona pic.twitter.com/L0JRC0ZmYi — Quinten Poppe (@quinten_poppe) July 31, 2020

Tommelein wees met de vinger richting het spoor: ‘Wij kunnen daar als stad weinig aan doen. Dit was Murphy.’ De burgemeester wil overleggen met de federale mobiliteitsminister François Bellot ‘om een noodplan op te stellen voor dit soort situaties’.

De NMBS reageerde zaterdag op Radio 1 met de mededeling dat er wel degelijk een noodplan is én dat het werd toegepast. ‘We gaan in dialoog met burgemeester Tommelein en zijn politiezone om te bekijken hoe dat gisteren is verlopen’, zei Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS. ‘Doordat de politie het treinverkeer twee uur lang heeft stilgelegd, liep het aantal reizigers dat stond te wachten op. Om 21.30 uur konden de treinen opnieuw rijden.’

‘We hebben het noodplan uitgevoerd. We hebben dan als NMBS extra capaciteit ingezet, zodat we de ene trein na de andere konden laten vertrekken om die reizigers daar weg te krijgen. We hebben dan heel goed samengewerkt met de politie om de reizigers over de verschillende treinen te spreiden.’