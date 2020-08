Barst in imposante Murdoch-imperium: jongste zoon James verlaat News Corp

James Murdoch, de jongste zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch, verlaat het invloedrijke mediabedrijf News Corp. ‘Ik ben het niet langer eens met de inhoudelijke en strategische keuzes’, klinkt het na maandenlange strubbelingen binnen de familie.

Een zeer concrete aanleiding formuleert James Murdoch (47) niet voor zijn vertrek bij de directie van News Corp, dat van oorsprong een Australisch bedrijf is maar grote invloed uitoefent op het Amerikaanse en Britse medialandschap. Murdoch-media als The Sun, The Wall Street Journal, New York Post en Fox News spelen er een bepalende politieke rol. ‘Ik ben het niet langer eens met de inhoudelijke en strategische keuzes bij News Corp’ was het enige dat de jongste zoon van Rupert Murdoch communiceerde.

Bosbranden

Begin dit jaar stonden James en vader Rupert nog met gekruiste degens tegenover elkaar omdat de nieuwsbedrijven in Australië ‘voortdurend ontkennen dat er een verband is tussen de toename van bosbranden in het land en de klimaatverandering’. In het herkomstland van Rupert Murdoch kreeg News Corp, het krantenbedrijf van de familie, de afgelopen maanden veel kritiek. Zijn publicaties zouden suggereren dat de branden niet erger zijn dan in het verleden en zouden de aandacht wegleiden van de ­klimaatverandering door in te ­zoomen op brandstichting als ­oorzaak.

Rupert Murdoch verzekerde begin dit jaar nog aan alle lezers dat ‘er geen enkele klimaatontkenner in de kamers van de nieuwsbedrijven werkt’. Maar dat stemde James en zijn vrouw Kathryn, een klimaatactiviste, niet meteen gunstig. Zij bleven kritische interviews geven waarin ze de Murdoch-media rechtstreeks onder vuur namen.

Joviaal

Het vertrek van James bij News Corp komt dan niet helemaal onverwacht: het slaat wel een gat in het Murdoch-imperium, dat volgens Rupert Murdoch enkele jaren geleden nog stoelde op ‘hartelijke en joviale samenwerkingen binnen de familie’. Echt hartelijk lijkt het er nu niet meer aan toe te gaan. Rupert weigerde persoonlijk te reageren op het nieuws en liet via zijn woordvoerder optekenen dat ‘hij James zeer dankbaar is voor de vele jaren dienst bij het bedrijf’ en ‘hem het allerbeste voor de toekomst wenst’. De oudere broer van James, Lachlan, die ook in de directie van News Corp zetelt en mee aan de knoppen zit bij Fox News, wenste geen aparte reactie meer te geven.