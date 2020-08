Tommelein over duizenden gestrande dagjestoeristen in station Oostende: ‘Dit was Murphy’

Door een stilstaande trein is vrijdagavond chaos ontstaan in het station van Oostende. Duizenden dagjestoeristen stonden op elkaar gepakt. ‘We kunnen daar als stad weinig aan doen’, reageert burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Op elkaar gepakt, drummend en zelfs duwend en trekkend probeerden vrijdagavond duizenden gestrande dagjestoeristen een trein te nemen in het station van Oostende. Reizigers probeerden bovendien om toch langs de dranghekken te glippen door erover te klimmen en ze uit elkaar te duwen. De situatie liep zodanig uit de hand, dat de politie uiteindelijk besliste om het treinverkeer tijdelijk volledig stil te leggen zodat de mensenmassa eerst uit elkaar kon worden gedreven.

Na een tweetal uur kon het treinverkeer opnieuw hervatten. Op Twitter circuleren beelden van hoe de dagjestoeristen drummen tegen de dranghekken, zich schrap zetten wanneer de politie een deel van het dranghek opent en vervolgens naar de trein spurten, zonder de afstandsregels te respecteren.

Op sociale media maken reizigers zich boos over de onverantwoorde situatie, die een ideale voedingsbodem vormt voor het verspreiden van het coronavirus. Ook viroloog Marc Van Ranst trok fel van leer: ‘Beste toeristen, Oostende was vandaag een ramp, zowel op het strand, als in het station. Jullie kunnen het coronavirus vergeten, maar het coronavirus vergeet jullie niet. Op deze manier zitten we sito presto allemaal terug in ons kot met een volledige lockdown aan onze bermuda!’ Later paste Van Ranst die tweet aan naar ‘Zo gaat het niet lukken, vrienden’ en deelde hij beelden van de chaos.

Oostende station in tijden van corona. Geen mogelijkheid om 1,5m afstand te houden.. retweet dit aub om mensen op de hoogte te brengen hoe het er op dit moment aan toe gaat @NMBS @StadaanZee @vanranstmarc #Corona pic.twitter.com/L0JRC0ZmYi — Quinten Poppe (@quinten_poppe) July 31, 2020

Bon après 1h45 pour un trajet d’un quart d’heure, scène surréaliste à la gare d’Ostende où les gens sont devenus fous pour récupérer le seul train qui venait d’arriver... le mien !



Je suis sensé en repartir ce soir, rassurant ?? pic.twitter.com/3KjvD1MuK4 — Th Barnaudt (@tbarnaud) July 31, 2020

‘Dit was Murphy’, reageert Bart Tommelein op de problemen met de trein. ‘We kunnen daar als stad weinig aan doen.’ Tommelein wil overleggen met federaal mobiliteitsminister François Bellot over een noodplan voor onvoorziene omstandigheden.

Mondmaskerplicht

Verder verliep alles volgens de burgemeester vrij goed in de stad zelf, al leverde de mondmaskerplicht wel eens problemen op. ‘Ik maak me zorgen over het publiek van de grootsteden dat op de treinen stapt en naar onze stad komt. Ik wil niet iedereen weghouden, want het kan goed onder controle gehouden worden, maar als je met groepen jongeren zit die zich niet aan de regels willen houden en er een dag van maken waarbij ze zo veel mogelijk de regels overtreden, dan krijg je natuurlijk problemen.’

Grote incidenten zijn er niet geweest, maar volgens Tommelein zijn er jongeren, ‘vooral uit de Brusselse regio’, die de richtlijnen in Oostende aan hun laars lappen. ‘Ze weten dat er een mondmaskerplicht geldt, want ze hebben wel mondmaskers bij, maar ze dagen wel uit’, aldus de burgemeester. ‘Als je dan zo’n situatie krijgt dat de treinen niet kunnen vertrekken, dan sta je machteloos. Maar dat hebben we niet in de hand. Ik kan niet bepalen wie wel en wie niet Oostende binnenkomt.’