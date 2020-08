Ploegmaat Oliver Naesen mist Strade Bianche door corona en noemt het gezondheidssysteem “een grap”

Silvan Dillier, ploegmaat van Oliver Naesen bij het Franse AG2R La Mondiale, zal niet aan de start staan van de Strade Bianche. De Zwitser heeft positief getest hebben op het coronavirus. De tweede van Parijs-Roubaix in 2018 gaat nu tien dagen in quarantaine. Oliver Naesen zal het daarom in de Strade Bianche met een gezant minder moeten stellen. Bij de ploeg bevestigen ze wel dat Dillier met geen enkele renner uit het Strade-peloton in aanraking is gekomen.

De renner zelf reageerde al bij de Zwitserse krant Blick. “Ik voel me mentaal heel erg slecht”, vertelt de ploegmaat van Naesen, die niet snapt waarom hij niet mag starten in de klassieker. “Ik ben de meest gezonde mens op aarde.” Dillier twijfelt zelfs aan de betrouwbaarheid van de test, aangezien hij geen symptomen vertoont. Hij is er dan ook van overtuigd dat hij niemand kan besmetten.

“Ik heb de laatste dagen verscheidene tests ondergaan en die waren allemaal negatief. Ook mijn bloedtesten waren zoals ze moeten zijn”, vertelt de 29-jarige renner. Hij wil dan ook dat het labo zijn positieve test opnieuw onder de loep neemt. Dat Dillier geen fan is van de coronamaatregelen is duidelijk. Wanneer hij gevraagd wordt naar de quarantaineperiode zegt hij dat het hele gezondheidssysteem een grap is. “Gezonde mensen sluit je toch niet op!”, klinkt het.

Ploegmaats safe

De AG2R-ploegmaats, waaronder onze landgenoot Oliver Naesen, hoeven zich geen zorgen te maken. Dillier werd tijdens de afreis richting Italië door het lab gebeld met de melding dat hij positief had getest en is dus nooit in het rennershotel aangekomen. Ook binnen het Franse team wordt geloof gehecht aan de theorie van een vals-negatieve test. Dillier testte zes dagen geleden negatief, drie dagen later positief en een dag later opnieuw negatief.