Boston Bomber ontloopt voorlopig doodstraf

Dzhokhar Tsarnaev, die in de VS veroordeeld wegens het doden 3 mensen en het verwonden van 264 anderen tijdens de Boston Marathon in 2013 zal mogelijk toch niet geëxecuteerd worden. Hij heeft het beroep tegen zijn doodstraf gewonnen en de strafmaat moet nu opnieuw bepaald worden.

De rechter in de beroepszaak oordeelde dat de veroordeling van ‘Boston Bomber’ Tsarnaev, voor het aanslag terecht was, maar dat hij wel recht had op een nieuw proces om de strafmaat vast te leggen.

In de uitspraak maakte de rechtbank meteen duidelijk dat Dzhokhar nog lang geen gewonnen spel heeft: ‘Vergis u niet: hij zal de rest van zijn dagen in de gevangenis blijven. Het enige dat nog moet uitgemaakt worden is of hij door een executie zal sterven.’