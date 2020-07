Chaos aan station van Oostende: duizenden toeristen op elkaar gepakt door stilstaande trein, politie moet ingrijpen

Op sociale media worden beelden verspreid waarop duizenden gestrande dagjestoeristen in Oostende te zien zijn. Door een stilstaande trein kon niet iedereen onmiddellijk naar huis vertrekken, wat zorgde voor heel wat wachtende reizigers in en rond het station.

De politie moest ingrijpen en legde op een bepaald ogenblik het treinverkeer volledig stil.

‘De precieze oorzaak zijn we nog aan het onderzoeken, maar waarschijnlijk was er een probleem bij de seingeving. Daarom stond iets voor 19 uur een treinstel stil in het station van Oostende. Doordat er maar één van de twee sporen kon gebruikt worden, stonden veel reizigers te wachten in en aan het station en dat zorgde wel voor wat problemen’, zegt Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS.

Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) was er sprake van ‘enkele duizenden’ reizigers in en aan het station. Op een bepaald moment escaleerde de situatie, toen gestrande reizigers een poortje probeerden te openen. De politie besliste daarop om in te grijpen en legde het volledige treinverkeer stil.

Zo gaat het niet lukken, vrienden. https://t.co/518JfXQAq6 — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 31, 2020

Sinds half tien kunnen er opnieuw treinen vertrekken vanuit het station. ‘We laten nu de ene na de andere trein vertrekken, zodat we de passagiers goed kunnen spreiden, wat natuurlijk belangrijk is in de huidige context’, zegt Temmerman.