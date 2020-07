KV Oostende speelt voortaan in de Diaz Arena

KV Oostende speelt zijn thuiswedstrijden komend seizoen in de Diaz Arena. De kustploeg bereikte hierover een overeenkomst van één seizoen met het bedrijf van voorzitter Frank Dierckens, zo is vrijdag bekendgemaakt.

Oostende moest op zoek naar een nieuwe stadionnaam na een conflict met bouwgroep Versluys. Dat bedrijf leende zijn naam sinds 2016 aan het stadion van KVO maar na een financieel geschil kwam het tot een breuk. Begin juni verwijderde Versluys zelf de letters “Versluys Arena” van de muren van het stadion.

“We zijn blij dat we een overeenkomst bereikten met Frank Dierckens om zijn firma Diaz op ons stadion te doen pronken”, zegt Thorsten Theys, COO van Oostende. “Na de turbulente tijden die we kenden vóór de overname is dit gegeven niet louter commercieel maar evenzeer symbolisch van waarde. Frank zorgde ervoor dat KVO in 2019 de licentie behaalde en een jaar later raakte onder andere dankzij hem de overname door PMG in orde. Dat hij nu via zijn firma Diaz nog meer verbonden blijft aan de club is dan ook erg mooi.”

“Tot vorig seizoen hadden we met Diaz nog een commerciële overeenkomst met Club Brugge, maar die is afgelopen en nu kiezen we volledig voor KVO,” vult voorzitter Frank Dierckens aan. “Een stadionnaam wordt steevast vernoemd in de media en zorgt toch voor een zekere commerciële meerwaarde voor ons bedrijf (gespecialiseerd in raamdecoratie, red). Daarnaast blijf ik zo ook mijn steentje bijdragen aan het commerciële budget van de club.”

Zaterdag speelt Oostende zijn eerste wedstrijd in de Diaz Arena, een oefenduel tegen Cercle Brugge.