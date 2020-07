Grafiek: wat als we de bubbels niet verkleind hadden?

De sociale bubbel verkleinen van vijftien naar vijf personen is geen populaire maatregel, maar maakt wel een enorm verschil op de impact van het nieuwe coronavirus, zo werd met een grafiek aangetoond op de persconferentie van het Crisiscentrum. En ja, ook het tonen van de grafiek heeft een belangrijk effect.

Epidemioloog Boudewijn Catry, die optreedt als woordvoerder van Sciensano tijdens de vakantie van Steven Van Gucht, haalde vrijdag nog eens een grafiek boven tijdens de persconferentie.

Daarop was het verloop van het aantal ziekenhuisopnames te zien, zoals die waarschijnlijk zal verlopen (in het groen) en zoals die had kunnen verlopen (in het rood) als er geen extra maatregelen waren getroffen, waaronder het inperken van de sociale bubbel van vijftien naar vijf. Een maatregel waarvoor de experten enorm hard hebben moeten strijden voor premier Sophie Wilmès ze heeft doorgevoerd.

‘Alle inspanningen die we individueel en samen doen, maken wel degelijk het verschil’, benadrukte Catry bij het tonen van de grafiek. ‘Dat is in het bijzonder het geval voor de kwetsbaren onder ons, en zij die voor de kwetsbaren zorgen.’

De grafiek is gebaseerd op het onderzoek van UAntwerpen en UHasselt onder leiding van Lander Willem, dat statistische modellen genereert over de evolutie van het virus, en waaruit blijkt dat de grootte van de bubbels een groot beperkend effect kunnen hebben op het aantal ziekenhuisopnames door covid-19.

Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) legt uit dat het een simulatie is die zo dicht mogelijk aansluit bij de werkelijkheid en de twee curves zijn gebaseerd op enerzijds de beperkte bubbel zoals die al even is ingevoerd en anderzijds wanneer er geen beperking zou staan op ons sociaal contact. Het moet de bevolking ook duidelijk maken waarom het opvolgen van de maatregel zo belangrijk is.

Molenberghs benadrukt evenwel dat enkel het beperken van onze contacten ons nog geen garantie biedt op die meer optimistische curve. ‘De dijken mogen natuurlijk niet breken op het terrein - zoals we nu zien in Antwerpen, maar ook elders - en de mensen moet zich ook aan de andere opgelegde maatregelen blijven houden. Maar daarnaast is het ook cruciaal dat er een performante contactopsporing komt, en die is er vandaag nog niet’, aldus Molenberghs.

In één oogopslag

Psycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent), lid van de expertengroep Psychologie en Corona, zei eerder in deze krant dat betere communicatie nodig is om mensen te motiveren de coronaregels te volgen. ‘Natuurlijk is het lastig om dat te beseffen en te horen dat we onze sociale bubbel moeten inkrimpen. Men moet beter uitleggen waarom dit zo noodzakelijk is. Je kan dit doen door inschattingen te maken van de besmettingscurves: als de bubbel van vijftien behouden blijft, als deze vermindert naar tien personen en hoe de curve afvlakt bij slechts vijf contacten. Met een heldere grafiek kunnen mensen in één oogopslag zien wat de impact is van hun gedrag.’ Een boodschap die het Crisiscentrum heeft begrepen.