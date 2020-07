Twitter bant suprematist David Duke levenslang

Voormalig KKK-topman David Duke is permanent van Twitter gegooid.

Twitter heeft bevestigd dat de witte suprematist David Duke levenslang is gebannen. In het verleden liep hij al eens een tijdelijke ban op. Hij heeft de regels van het netwerk in verband met het dreigen met geweld overtreden, volgens een woordvoerder. Met welke tweets dat precies gebeurd is, werd niet meegedeeld. ‘Je mag niet dreigen met geweld tegen een persoon of een groep mensen’, zegt het beleid van Twitter.

Trump-aanhanger

Foto: isopix

De 70-jarige Duke was tot 1980 Grand Wizard van de Ku Klux Klan. In 1989 raakte hij als Republikein verkozen in het parlement van de staat Louisiana, sindsdien voerde hij nog mislukte campagnes om senator en zelfs president te worden.

Duke is al jaren een felle aanhanger van Donald Trump, al heeft hij - als rabiaat antisemiet - wel problemen met de onvoorwaardelijke steun van Trump aan de staat Israël. Twee weken geleden riep hij zijn volgers op om voor Trump te stemmen, want dat zou de enige manier zijn om de 'commie Bolsheviks’ te stoppen. Hij riep Trump wel op om zijn vicepresident Mike Pence (een uitgesproken religieuze conservatief) in te ruilen voor Fox News-gezicht Tucker Carlson.

Een aantal grote bedrijven waaronder Unilever, Coca-Cola en Starbucks, wil voorlopig niet adverteren op sociale media omdat die niet voldoende doen tegen online haat. Die actie begon in juni als een boycot van Facebook, maar treft het veel kleinere en minder winstgevende Twitter hard.

Een maand geleden werd Duke al van Youtube gegooid, tegelijk met andere witte suprematisten zoals Richard Spencer en Stefan Molyneux.