Vanaf zaterdag zijn alle Belgen die terugkeren uit vakantie en toeristen die ons land binnenkomen verplicht een elektronisch formulier in te vullen, om contactonderzoek mogelijk te maken. Het formulier geldt voor alle transportmiddelen en alle kleurencodes.

Dit is een aanvullende maatregel om de opflakkering van het nieuwe coronavirus te beperken’, zei Gino Claes van de federale overheidsdienst Volksgezondheid tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

Dit formulier, het passenger locator form, is een uitbreiding van een procedure die al langer geldt voor passagiers die terugkomen uit een regio met een epidemie, bijvoorbeeld ebola. Het doel is om snel contact te kunnen opnemen met de passagiers. Het formulier werd verbeterd, vertaald in drie nationale talen en is beschikbaar op de websites van Buitenlandse Zaken, Vreemdelingenzaken en Volksgezondheid.

QR-code en sms

Wie het formulier heeft ingevuld, krijgt een QR-code die je moet kunnen voorleggen. Er is een uitzondering voor mensen die minder dan 48 uur doorbrengen op ons grondgebied, zij hoeven het formulier niet in te vullen. Die uitzondering geldt echter niet voor mensen die per vliegtuig of boot reizen.

‘Als je in België aankomt uit rode zone, krijg je een sms om in quarantaine te gaan en contact op te nemen met de arts’, legde Claes uit. ‘Je ontvangt een tweede sms met een coupon waarmee je die test kunt uitvoeren.’ Als die test positief blijkt, zal de gezondheidsautoriteit uit de regio contact opnemen om de contacten in beeld te brengen. ‘Iedereen die met hetzelfde vervoersmiddel heeft gereisd, zal vervolgens gecontacteerd worden’, zei Claes. ‘Deze maatregelen zijn bindend, ze zijn van fundamenteel belang als we deze epidemie in toom willen houden.’

Controle

Een sluiting van de grenzen om auto’s te controleren is niet aan de orde, maar grenscontroles zijn wel mogelijk. Automobilisten, fietsers en voetgangers zullen via steekproeven getest worden. Wie gecontroleerd wordt en niet in orde is, kan een boete krijgen. Wie met het vliegtuig of per boot terugkomt, moet voor het aan boord gaan bewijzen dat het formulier werd ingevuld.