Po League kiest voor competitie met 17 of 18 clubs, mét Waasland-Beveren

De Pro League plooit dan toch en stelt een competitieformule van 17 of 18 ploegen voor komend seizoen. Met Waasland-Beveren dus. De promotiefinale van zondag tussen OHL en Beerschot gaat in principe door, om juridisch ingedekt te zijn. Er volgt nog een stemming tijdens de Algemene Vergadering.

Waasland-Beveren mag zich dus hoogstwaarschijnlijk opmaken voor nog een seizoen in 1A. De Algemene Vergadering moet nog de knoop doorhakken tussen een formule met 17 of 18 ploegen.

Een competitie met 16, zonder Waasland-Beveren dus, leek nochtans Plan A voor de Pro League. Daar was volgens ceo Pierre François alleen een nieuwe argumentatie voor nodig. Er moest goed duidelijk gemaakt worden dat op 3 augustus de verdeling van de Europese tickets moet ingediend worden bij de Uefa. Officiële matchen mogen pas vanaf 1 augustus en dus is er slechts ruimte voor de bekerfinale en de promotiematch. Niet voor speeldag 30. Die argumentatie kon volgens François met een meerderheid van 50 plus 1 worden goedgekeurd. Dan degradeerde Waasland-Beveren op een legale manier en geldt de dwangsom niet meer.