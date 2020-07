‘Ik wil alle Antwerpenaren oproepen om in eigen stad te kopen en te consumeren. Dat kan nog steeds op een veilige en duurzame manier.’ In een filmpje doet de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) een oproep aan de Antwerpenaren om het leven verder te zetten. Met respect voor de maatregelen die genomen zijn.

Het weekend kondigt zich bijzonder zonnig aan en dat is in normale tijden een moment dat het in Antwerpen over de koppen lopen is. ‘De maatregelen die deze week genomen zijn, hebben een grote impact op de mensen die in onze stad werken en leven. Zeker ook voor jongeren zijn de opgelegde beperkingen groot’, zegt Bart De Wever.

De burgemeester spreekt de Antwerpenaren toe en vraagt hen om, ondanks de moeilijke situatie, de moed erin te houden. Bart De Wever doet ook een oproep om de plaatselijke horeca en middenstand te steunen en vraagt om onder andere familiefeesten en sociale afspraken te beperken tot het gezin.

‘Wij kunnen dit aan’

‘Dit gaat voorbij. Wij zijn Antwerpenaren. Wij kunnen dit aan. We zullen hier door komen. We moeten nu allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Voor elkaar. Voor onze geliefde stad. En voor onze regio. Ik wil daarom alle Antwerpenaren oproepen om in eigen stad te kopen en te consumeren. Dat kan nog steeds op een veilige en duurzame manier. Ondersteun onze zelfstandigen. Ondersteun daarom alle werknemers die zich elke dag voor ons inzetten’, zegt Bart De Wever in de recent gerestaureerde en heropende Handelsbeurs.

Dat De Wever geen voorstander is van een mondmaskerplicht op het hele publieke domein, stak hij begin deze week niet onder stoelen of banken. ‘Ik sta daar niet achter, maar het is nu zo beslist. Dus ik zal opdracht geven te handhaven op een intelligente manier. Het is in het belang van ieder van ons om de regels op te volgen. Alleen dan kunnen we dit overwinnen. Want het zijn de kwetsbaren onder ons die de gevolgen het hardst ondergaan.’