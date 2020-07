Wanneer is een mondmasker verplicht op de fiets in Antwerpen?

Wie in de provincie Antwerpen de deur uitgaat, moet verplicht een mondmasker bij zich hebben. Intensief sporten in de buitenlucht mag wel zonder masker, maar de gouden regel blijft: houd afstand. De fietsersbond zet regels nog eens duidelijk op een rijtje voor fietsers.

Iedereen vanaf 12 jaar moet een mondmasker bij zich hebben en dragen op openbare plaatsen of waar de fysieke afstand van anderhalve meter niet gerespecteerd kan worden.

Wie sport, zoals intensief fietsen, moet geen mondmasker dragen. Provinciegouverneur Berx volgt hiervoor het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin staat dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt. Sporten mag enkel in sportinfrastructuur en of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus bijna onbestaande is.

Een mondmasker is dus niet verplicht wanneer je intensief sport, fietsen valt hieronder. Ook is het niet verplicht een mondmasker te dragen wanneer je op een bepaalde route weinig andere fietsers of voetgangers tegenkomt, bijvoorbeeld op weg naar het werk.

Fietsers die in groep willen sporten, moeten zich beperken tot maximum tien deelnemers, en in die groep moet de afstand van anderhalve meter bewaard worden. Als dat niet kan, moeten die fietsers wel een mondmasker dragen wanneer ze in groep rijden.

Een mondmasker is wél verplicht wanneer je fietst in een drukke omgeving, zoals een stadskern. Het gaat er dus vooral om te bepalen of je tijdens het fietsen voldoende afstand kan bewaren tegenover anderen. De drukte is een bepalende factor. ‘Neem in elk geval altijd een mondmasker mee, ook op de fiets’, raadt de fietsersbond aan.