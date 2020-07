Betoging van foorkramers veroorzaakt verkeershinder in Brussel

De betoging van de foorkramers die vrijdagvoormiddag door Brussel trekt, veroorzaakt verkeershinder langs het parcours van die optocht. Volgens de MIVB rijden ook al haar buslijnen met vertragingen door de betoging.

Honderden foorkramers uit heel België zijn omstreeks 09.30 uur vanop Parking C aan de Heizel met hun voertuigen gestart aan een stoet doorheen de hoofdstad. Met de protestactie willen ze hun penibele situatie aankaarten, want in tegenstelling tot pretparken of markten gaan vanwege de coronacrisis nergens in België nog kermissen door. Eerder deze week werd nog een kruis gemaakt over de Zuidfoor.

Voor ze vertrokken werden de foorkramers nog ontvangen door minister voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme (MR).

‘We vragen om niet gediscrimineerd te worden tegenover de andere sectoren. We willen open gaan net zoals de pretparken, dierentuinen en markten. De minister heeft ons gezegd dat er een werkgroep komt om het specifieke dossier van de kermis te bekijken. We vragen dat ze ons laten werken of dat ze ons financieel steunen’, klonk het nog bij aanvang van de betoging.

‘Het gaat hier om hypocrisie. We vinden het hypocriet dat de kermis wel door het federale niveau toegelaten wordt, maar dat gouverneurs dan naar de burgemeesters bellen om de kermissen te sluiten’, aldus de foorkramers.

De stoet van een driehonderdtal vrachtwagens veroorzaakte echter heel wat verkeersoverlast in het centrum van Brussel. De kop van de stoet bevond zich rond 11 uur aan het rond punt Louiza, op de kleine Brusselse ring, terwijl de staart zich aan het Jules De Troozplein bevond.

‘In alle straten die op het parcours uitgeven, is er hinder’, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. Het hele verloop van de stoet is te volgen op de twitterfeed van de Brusselse lokale politie (@zpz_polbru).