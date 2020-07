Toeschouwers zijn niet welkom tijdens de Ronde van Wallonië

De 41e editie van de Ronde van Wallonië (2.Pro) zal achter gesloten deuren verlopen. Dat bevestigt het kabinet van Waals minister-president Elio di Rupo (PS) vrijdag.

De rittenkoers start op 16 augustus in Soignies en eindigt drie dagen (19 augustus) later in Erezée. Alleen de organisatie, renners en hun begeleiders zullen worden toegelaten aan de start- en aankomstplaatsen.

Langs het parcours is publiek evenmin welkom. Er mag enkel worden gesupporterd ter hoogte van de eigen woning wanneer de renners er passeren. Wie op de openbare weg staat, moet vanaf de leeftijd van 12 jaar een mondmasker dragen.