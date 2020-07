In Atlanta, Georgia, is donderdag burgerrechtenactivist en politicus John Lewis begraven. Oud-president Barack Obama nam het woord en was tijdens zijn grafrede snoeihard voor president Trump en diens gevaar voor de strijd voor meer burgerrechten die Lewis zijn hele leven lang voerde. Bekijk het in de video hierboven.

Trump vroeg zich donderdag op Twitter luidop af of het uitstellen van de verkiezingen van 3 november geen goed idee zou zijn. Zo heeft hij weinig vertrouwen in het stemmen per post, iets wat in coronatijden vaak zal gebeuren. Een paar uur later krabbelde hij al terug, zoals u hieronder ziet.