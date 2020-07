Stijgende besmettingscijfers bezorgen ook onze buurlanden kopzorgen

De corona-epidemie wint opnieuw volop aan kracht. Dat merken we niet alleen aan de alsmaar stijgende besmettingscijfers in eigen land, ook in onze buurlanden gaat het de verkeerde kant uit.

Op woensdag werden 1.377 nieuwe besmettingen vastgesteld in Frankrijk, en ging het zevendaagse gemiddelde voor het eerst sinds half mei en het opheffen van de lockdown opnieuw boven de duizend. Reden om de alarmbel te luiden, want voor het eerst in zestien weken ging ook het aantal opnames op de afdeling intensieve zorg opnieuw omhoog.

De autoriteiten waarschuwen voor grote bijeenkomsten waar het virus makkelijk kan worden verspreid. Er werden besmettingen vastgesteld in alle leeftijdsgroepen, al is die nog altijd het grootst in de leeftijdsgroep twintig tot dertig jaar. Er werden woensdag ook zestien nieuwe overlijdens gerapporteerd, hoger dan het zevendaagse gemiddelde van tien, wat het totaal op 30.254 brengt.

In negentien departement is de waakzaamheidsdrempel overschreden (meer dan tien besmettingen per 100.000 inwoners), een week geleden was dat het geval in slechts zeven departementen. Vooral het departement Mayenne is zwaar getroffen, met 143 besmettingen op 100.000 inwoners. Ook in de regio rond hoofdstad Parijs geldt code oranje.

Bij onze noorderburen werden tussen woensdagochtend en donderdagochtend 342 nieuwe besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds begin mei. De afgelopen vier dagen lag het aantal nieuwe gevallen in Nederland steeds boven de 200, nu komt het voor het eerst dus ook boven de 300. In de afgelopen zeven dagen hebben 1.559 mensen positief getest. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wijst er wel op dat er meer werd getest, en het percentage positieve tests stabiel is gebleven tegenover een week eerder.

De grootste besmettingshaard is Rotterdam-Rijnmond. Daar zijn 94 infecties bijgekomen, het hoogste aantal sinds half april. Amsterdam-Amstelland noteerde donderdag 72 nieuwe besmettingen. Dat is meer dan twee keer zo veel als een dag eerder.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is in de afgelopen weken iets gestegen. Tussen 29 juni en 5 juli werden vijf mensen in een ziekenhuis opgenomen, dus minder dan één per dag. Vorige week kwamen negentien mensen in een ziekenhuis te liggen, bijna drie per dag.

Uit Duitsland komt al niet veel beter nieuws. Het toenemende aantal besmettingen in Duitsland is ‘zeer zorgwekkend’, stelt Robert Wieler, de directeur van het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse agentschap voor Volksgezondheid. Daar wijzen ze er ook op dat het virus zich op veel verschillende plaatsen in het land heeft genesteld. De voorbije week werd in tachtig van de 402 districten geen enkele besmetting vastgesteld, op 12 juli was dat nog het geval in 125 districten.

Het laatst vastgesteld reproductiegetal bedraagt nu 1,02, een week geleden zat het nog net onder 1. Het RKI specificeert ook een zevendaags reproductiegetal, dat minder onderhevig is aan dagelijkse schommelingen, en dat ligt met 1,17 niet zoveel hoger.

Hoewel ze in het Groothertogdom Luxemburg eerder deze week nog voorzichtig optimistisch waren over de stabilisatie van het aantal nieuwe besmettingen, zijn ze er nog niet helemaal in veilige wateren aangekomen. Woensdag testten nog steeds 83 personen positief, op een totaal van 8.442 uitgevoerde tests. Het reproductiegetal is er intussen gezakt naar 1, vorige week vrijdag was dat nog 1,29.

Twee weken geleden kreeg Luxemburg ook van de Belgische autoriteiten code oranje, omdat de drempel van 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners op zeven dagen duidelijk overschreden had. Die hoge cijfers hadden te maken met het feit dat Luxemburg heel breed testte - ook grensarbeiders uit buurlanden België, Duitsland en Frankrijk werden in de Luxemburgse cijfers opgenomen. Al ruim twee derde van de bevolking werd getest. Tot nu toe hebben in Luxemburg 6.321 mensen positief getest.

Waren ze een week geleden nog voorzichtig optimistisch in Groot-Brittannië door het dalend aantal besmettingen, is de sfeer opnieuw helemaal omgedraaid. Er werden donderdag immers 846 nieuwe besmettingen gerapporteerd, het hoogste dagelijkse aantal sinds 28 juni, toen 901 besmettingen waren vastgesteld.

De regering heeft beslist om in enkele regio’s de regels rond contactbeperking nog verder aan te scherpen: sinds middernacht mogen leden van verschillende huishoudens elkaar niet meer binnen ontmoeten. ‘We zijn vastbesloten om al het nodige te doen om de mensen te beschermen’, aldus minister van Volksgezondheid Matt Hancock. De minister stelt dat het virus zich weer sneller verspreidt omdat de regels rond het houden van voldoende afstand niet altijd even goed worden nageleefd wanneer mensen bij elkaar over de vloer komen.