Twee dodelijke ongevallen Boomsesteenweg: vrouw op elektrische step gegrepen door vrachtwagen en bromfietser overleden

Bij een zwaar verkeersongeval in Aartselaar is vrijdag een bromfietser overleden. Hij botste met een auto op het kruispunt van de Boomsesteenweg en de Pierstraat. De man werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Ook een 45-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen toen ze gegrepen werd door een vrachtwagen die richting A12 reed.

Het ongeval met de bromfietser gebeurde vanmorgen rond 6 uur. De bromfietser reed op de Boomsesteenweg in de richting van Antwerpen. Op het kruispunt met de Pierstraat kwam het tot een botsing met een personenwagen’, zegt Robert Verschueren van politiezone Hekla. ‘De bromfietser werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.’

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. Daarvoor was de Boomsesteenweg een tijdlang versperd ter hoogte van het kruispunt met de Pierstraat. Het ongeval gebeurde aan een kruispunt met verkeerslichten die goed functioneerden.

Het ongeval met de elektrische step gebeurde iets na 7 uur. ‘Een 45-jarige dame reed op een elektrische step en werd gegrepen door een vrachtwagen. Volgens de eerste vaststellingen kwam die uit de Berkenrijslaan en sloeg die af in de richting van de A12’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Waarschijnlijk heeft de vrachtwagenchauffeur de vrouw op de step niet gezien. De vrouw belandde op de Boomsesteenweg onder de vrachtwagen en werd meegesleurd tot enkele omstaanders de chauffeur hebben laten stoppen. ‘Voor de vrouw kwam alle hulp helaas te laat’, aldus Bruyns. ‘De chauffeur werd in shock naar het ziekenhuis gebracht.’