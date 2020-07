Crisiscentrum: ‘Stijging ziekenhuisopnames zal nog een tijd duren’

‘Het zal nog even duren voor we effect van de maatregelen zullen zien’, zei Boudewijn Catry van Sciensano tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. De cijfers blijven de verkeerde kant uitgaan. ‘Nog even volhouden voor er beterschap komt.’

De voorbije week liepen gemiddeld 371 mensen per dag een covid-infectie op. In totaal werden er op zeven dagen tijd 2.594 besmet. De week voordien waren dat er 1.598, op een week tijd is het aantal infecties dus gestegen met 62 procent. Dat is een gemiddelde voor het hele land, die stijging is niet overal even uitgesproken.

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames steeg van gemiddeld 15 per dag naar 24 per dag, of een stijging van 60 procent. In totaal liggen er 267 patiënten in de ziekenhuizen wegens covid-19, op intensieve zorg liggen er 42 mensen. Er stierven gemiddeld drie personen per dag aan het virus.

Effect maatregelen

‘Het zal nog even duren voor we effect van de maatregelen zullen zien’, zei Catry. ‘We zullen dus nog even moeten volhouden voor er beterschap komt. Alle inspanningen die we doen maken wel degelijk het verschil, in het bijzonder het geval voor de kwetsbaren onder ons, en zij die voor de kwetsbaren zorgen’, zei Catry. Hij verwijst naar een grafiek die het aantal ziekenhuisopnames in geval van een bubbel met vijftien personen simuleert, en vergelijkt die met een grafiek die rekening houdt met een bubbel van vijf personen, zoals de nieuwe regels voorschrijven. Het verschil in de cijfers is duidelijk.

Foto: Sciensano

‘Stel uw afspraak niet uit’

Er kwam ook nog een waarschuwing. ‘We horen dat de mensen de voorbije dagen hun afspraak bij de dokter of het ziekenhuis hebben geannuleerd, uit schrik voor covid-19. Dat is nergens voor nodig. De onderzoeken kunnen doorgaan in alle veiligheid. Stel uw afspraak dus niet uit’, zei Catry.

Reizen

Ook aanwezig op de persconferentie was Gino Claes, die uitleg gaf over het online reisformulier dat alle reizigers ongeacht hun land of vervoersmiddel voortaan moeten invullen. ‘Vanaf morgen moeten alle reizigers die terugkeren naar België voor hun aankomst een online formulier invullen’, zei Gino Claes van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. ‘Dit is een aanvullende maatregel om dat opflakkering van het coronavirus te beperking.’

Dit formulier is een uitbreiding van een procedure die al langer geldt voor passagiers die terugkomen uit een regio met een epidemie, bijvoorbeeld ebola. Het doel is om snel contact te kunnen opnemen met de passagiers. Het formulier werd verbeterd, vertaald in drie nationale talen en is beschikbaar op de websites van Buitenlandse Zaken, Vreemdelingenzaken en Volksgezondheid.

Wie het formulier heeft ingevuld, krijgt een QR-code die je moet kunnen voorleggen. Er is een uitzondering voor mensen die minder dan 48 uur doorbrengen op ons grondgebied, zij hoeven het niet in te vullen. Die uitzondering geldt echter niet voor mensen die per vliegtuig of boot reizen.

‘Als je in België aankomt uit rode zone, krijg je sms om in quarantaine te gaan en contact op te nemen met de arts’ legde Claes uit. ‘Je ontvangt een tweede sms met een coupon waarmee je die test kunt uitvoeren.’ Als die test positief blijkt, zal de gezondheidsautoriteit uit de regio contact met opnemen om de contacten in beeld te brengen. ‘Iedereen die met hetzelfde vervoersmiddel heeft gereisd, zal vervolgens gecontacteerd worden’, zei Claes. ‘Deze maatregelen zijn bindend, ze zijn van fundamenteel belang als we deze epidemie in toom willen houden.’

‘Leuke dag shoppen kan niet’

‘De verschillende curves gaan omhoog, maar dat mag ons niet demotiveren’, zei woordvoerder van het crisiscentrum Yves Stevens. ‘De koopjesperiode begint morgen, maar een leuke dag winkelen met het gezin of vriendinnen zit er niet in. Ook in de winkelstraten mogen we het virus niet negeren.’

Het blijft wel mogelijk om veilig inkopen te doen. ‘Het is van het grootste belang dat iedereen de maatregelen om gedisciplineerd te winkelen opvolgt. Ga alleen, tenzij met minderjarige of hulpbehoevende. Blijf maximaal een halfuur in de winkel en draag een mondmasker. Respecteer steeds de anderhalve meter afstand, ook als u buiten moet wachten in de rij. Was en ontsmet u handen zeer regelmatig’, benadrukte Stevens.

Steven raadt iedereen af om dit weekend veel mensen te zien. ‘Geniet van het mooie weer met mensen uit uw sociale bubbel’, zei hij. Samenscholingen, om bijvoorbeeld een voetbalmatch samen te kijken, kunnen ook niet.