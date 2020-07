Kim Clijsters doet al vier wedstrijden niet mee, uit voorzorg voor “buikspierprobleempje”

Kim Clijsters heeft donderdag ook de laatste groepswedstrijd van New York Empire op de World Team Tennis in het Amerikaanse White Sulphur Springs (West Virginia) aan zich laten voorbijgaan. In een duel louter om de statistieken verloor de ploeg van de Limburgse met 23-17 van Philadelphia Freedoms.

Clijsters speelde wel ballenmeisje en vuurde op de bank haar collega’s aan. Eerder deze week bleef de Limburgse al aan de kant uit voorzorg voor opspelende buikspieren. Volgens de commentatoren nam ze ook nu niet deel om “te herstellen, maar spaart de coach haar voor de play-offs. Het zal interessant zijn om te zien hoe ze terugkomt van dit buikspierprobleempje”.

Zaterdag spelen de twee teams opnieuw tegen elkaar. Philadelphia sloot de groepsfase (met negen) af als nummer 1 met twaalf zeges en twee nederlagen. NY is vierde met zeven overwinningen en evenveel nederlagen. De tweede halve finale gaat tussen Orlando Storm en Chicago Smash.

De 37-jarige Clijsters maakte begin dit jaar een tweede comeback, maar speelde slechts twee wedstrijden voor de coronapandemie haar derde tenniscarrière onderbrak. De viervoudige grandslamwinnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2011) speelde de World Team Tennis, waarvan de 45e editie aan de gang is, twee keer eerder. In 2009 deed ze dat met de Saint Louis Aces, een jaar later met de New York Sportimes.