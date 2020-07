Ouderschapsverlof om je pubers in het oog te houden: CD&V wil systeem uitbreiden voor kinderen tot 18 jaar

Op dit moment kan je ouderschapsverlof opnemen zolang je kinderen jonger zijn dan 12 jaar. CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om het ook mogelijk te maken voor wie kinderen heeft in het middelbaar. ‘Ouders hebben dringend die extra flexibiliteit nodig’, zegt Kamerlid Nahima Lanjri. Ze vreest dat ook volgend schooljaar niet normaal zal verlopen, met opnieuw preteaching thuis.

De scholen gingen niet meer helemaal dichtgaan, zo werd beloofd. Maar nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, is de kans groot dat ook volgend schooljaar allesbehalve normaal zal verlopen. In het middelbaar onderwijs zal er al sowieso op woensdag thuisonderwijs zijn, de zogenaamde preteaching. Maar voor veel ouders is het erg moeilijk om dat gebolwerkt te krijgen, zeker in combinatie met (tele)werk.

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri heeft daarom nu een wetsvoorstel klaar dat ouders de mogelijkheid geeft hun ouderschapsverlof op te nemen tot hun kinderen 18 jaar oud zijn, in plaats van 12 jaar nu. ‘Los van de corona-actualiteit denken we dat ouders zelf moeten kunnen beslissen wanneer ze het best wat meer tijd vrijmaken voor hun kinderen. In sommige gevallen komt een deel van dat ouderschapsverlof beter van pas bij puberende dan bij kleine kinderen.’

Tegelijk hoopt ze dat het voorstel snel meer ademruimte geeft aan ouders van middelbare scholieren, nu door het stijgende aantal coronabesmettingen ook het nieuwe schooljaar quasi zeker verstoord zal geraken. ‘Voor veel ouders wordt dat opnieuw puzzelen om alles georganiseerd te krijgen. Ze weten bovendien van de voorbije maanden dat thuisstuderen niet voor alle kinderen is weggelegd, of ze zien het niet zitten dat een 12- of 13-jarige een hele dag alleen thuis zit.’

Al opgebruikt

Lanjri beseft dat veel ouders hun ouderschapsverlof – 4 maanden, die je gespreid kan opnemen – misschien al hebben opgebruikt. ‘Daarom dat ik ook een wetsvoorstel indien om de regelgeving rond tijdskrediet aan te passen. Dat kan je nu aanvragen met het motief om voor je kinderen te zorgen, tot ze 8 jaar oud zijn. Maar ook daar vraag ik dus om de leeftijdsgrens op te trekken naar 18 jaar.’ Lanjri beklemtoont dat de aanpassing mensen niet meer ouderschapsverlof of tijdskrediet geeft. ‘De duur van het verlof lijkt me niet het probleem. Mensen willen er vooral flexibeler mee kunnen omspringen.’

De Gezinsbond – die erg aandrong op het zogenaamde coronaverlof – juicht het wetsvoorstel toe: ‘Veel gezinnen – zeker met kinderen in het middelbaar – vragen zich vandaag al af hoe ze het straks georganiseerd moeten krijgen, wanneer de scholen maar gedeeltelijk open zijn’, aldus Elke Valgaeren.