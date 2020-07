Ellen DeGeneres excuseert zich bij werknemers: ‘Het is goed dat hierover wordt gesproken’

De Amerikaanse talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres heeft zich geëxcuseerd bij haar werknemers, na beschuldigingen van discriminatie. Eerder was ook een intern onderzoek aangekondigd naar de werksfeer op de redactie van ‘The Ellen DeGeneres Show’.

Tientallen huidige en voormalige werknemers beweerden de afgelopen maanden dat er een toxische sfeer heerst achter de schermen bij de talkshow van de Amerikaanse presentatrice Ellen DeGeneres. Zo zouden racisme en intimidatie gedoogd worden op de werkvloer. De beschuldigingen zijn vooral gericht tegen producer Kevin Leman.

Producent Telepictures en distributeur Warner Bros Television hebben een onafhankelijk bureau ingeschakeld om huidige en voormalige personeelsleden naar mogelijk negatieve ervaringen te vragen. Nu heeft ook DeGeneres zelf haar excuses aangeboden, in een e-mail die ook werd gepubliceerd in vakblad Variety.

‘Op de eerste dag van onze talkshow heb ik aan iedereen gezegd dat The Ellen DeGeneres Show een vrolijke plek moest worden. Een plek waar niemand zijn stem verheft en waar iedereen met respect behandeld wordt’, aldus DeGeneres. ‘Kennelijk is daar iets misgegaan, wat ik heel teleurstellend vind. Dat spijt me. Iedereen die mij kent weet dat ik altijd iets goeds voor ogen heb.’

‘Begrijp hoe het voelt miskend te worden’

Volgens de presentatrice kon zij door de groei van de show de voorbije zeventien jaar niet langer alles zelf opvolgen, en hebben anderen aan wie ze taken toevertrouwde, die niet altijd correct uitgevoerd. ‘Ik heb ook geleerd dat er heel wat mensen zijn die voor en met mij werken, en menen dat ze daardoor in mijn naam mogen spreken maar mij op een verkeerde manier representeren. Dat moet stoppen’, klinkt het nog.

‘Als iemand die zelf jarenlang verguisd werd om wie ik ben, begrijp ik heel goed hoe het voelt om miskend te worden. Ik leef dan ook mee met diegenen naar wie anders wordt gekeken, oneerlijk of ongelijk wordt behandeld, of erger nog, genegeerd worden. Te denken dat sommigen onder jullie zich zo hebben gevoeld, vind ik verschrikkelijk.’

Nog zegt DeGeneres ‘opgelucht’ en ‘blij’ te zijn dat het productieteam eindelijk een gesprek is gestart over eerlijkheid en gelijkheid. ‘Het is goed dat hierover wordt gesproken. Ik beloof dat ik er zelf alles aan zal doen om op te blijven letten en te leren van anderen. Zowel Warner Media als ik vinden het heel belangrijk dat iedereen nu zijn of haar zegje kan doen in een veilige omgeving.’