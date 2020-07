Drama in topper van de duivensport: Vlaamse organisator vergiftigt per ongeluk deelnemers

Vandaag staat dé topper van het duivenseizoen gepland: de zware fond-vlucht Barcelona. Zeg maar de Parijs-Roubaix van de duivensport, al meer dan een halve eeuw een Belgische organisatie, in handen van de Groepering Cureghem Centre. Maar nog voor vertrek is het een dramatische editie. Zondag gaf een Cureghem-medewerker onbewust besmet drinkwater aan de Franse duiven. Elf duiven stierven. De Franse federatie trok meteen álle duiven terug. ‘Een dramatische gebeurtenis in een dramatisch jaar’, zegt Cureghem-secretaris Luc De Geest.

