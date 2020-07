Gerechtelijke documenten vrijgegeven in zaak tegen Ghislaine Maxwell

Tientallen nieuwe gerechtelijke documenten over de betrokkenheid van Ghislaine Maxwell bij de zedenfeiten van Jeffrey Epstein zijn donderdag vrijgegeven voor de rechtbank, waaronder e-mailcorrespondentie tussen Epstein en Maxwell.

Het gaat om ruim tachtig documenten uit een zaak uit 2015, toen Virginia Roberts Giuffre, een van de slachtoffers, een klacht had ingediend tegen Ghislaine Maxwell, die haar zou hebben gedwongen om als minderjarige seks te hebben met onder meer de Britse prins Andrew.

De advocaten van de 58-jarige Maxwell hebben nog snel een noodprocedure ingeroepen om de vrijgave van twee bijkomstige documenten te blokkeren, waaronder een verklaring uit april 2016 waarin ze werd ondervraagd over haar seksleven en een getuigenis van een anonieme persoon die Epstein beschuldigt.

Haar advocaten beweren dat de documenten ‘extreem persoonlijk en vertrouwelijk zijn’ en misbruikt kunnen worden door de media. Ze argumenteren dat het ‘moeilijk, mogelijk zelf onmogelijk’ wordt om een onpartijdige jury samen te stellen voor haar proces, als deze documenten worden vrijgegeven. Deze documenten blijven voorlopig al zeker verzegeld tot maandag, afhankelijk van het oordeel van de rechtbank.

E-mail

De documenten die wel al publiekelijk werden gemaakt, bevatten onder meer de logs van de privévliegtuigen van Epstein en politieverslagen uit Palm Beach, Florida, waar Epstein een huis had, maar ook een e-mailcorrespondentie tussen Maxwell en Epstein. ‘Je hebt niets verkeerd gedaan en ik moedig je aan om je ook zo te gaan gedragen’, schreef Epstein op 25 januari 2015 naar Maxwell. ‘Ga naar buiten, kin omhoog, niet als een ontsnapte veroordeelde. Ga naar feestjes. Deal with it.’

Die respons van Epstein volgde op een vraag van Maxwell, die romantisch gelinkt werd aan Epstein, om haar te distantiëren van zijn liefdesleven. ‘Ik zou het appreciëren mocht Shelley zeggen dat zij je vriendin was - ik denk dat zij het was van eind 1999 tot 2002’, had Maxwell de dag voordien geschreven.

Nochtans beweren de advocaten van Maxwell dat zij al tien jaar geen contact meer heeft gehad met Epstein voor diens dood.

Maxwell, die op 2 juli werd gearresteerd, riskeert een celstraf van 35 jaar voor haar betrokkenheid bij seksueel misbruik van en handel in minderjarige meisjes tussen 1994 en 1997. Ze pleit onschuldig. Het proces is gepland voor juli volgend jaar. Epstein zelf werd een jaar geleden gearresteerd en verhing zichzelf een maand later in zijn cel.