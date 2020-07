Anthony Hamilton geeft forfait voor WK snooker ‘wegens ziekte’ (maar krijgt wel 22.000 euro): “Teleurgesteld”

Anthony Hamilton heeft forfait moeten geven voor de eindfase van het wereldkampioenschap snooker (2.395.000 pond/2.650.000 euro), dat vrijdag van start gaat in The Crucible Theatre in het Engelse Sheffield.

LEES OOK. Als één man beruchte vloek in het snooker kan doorbreken, dan is het ‘poster boy’ Judd Trump: “Hij kan de beste ooit worden” (+)

Hamilton besloot zich terug te trekken wegens medische redenen, de 49-jarige Brit lijdt namelijk aan chronische astma. De nummer 48 op de wereldranglijst versloeg in de voorronde de Schot Scott Donaldson (WS 23) met 10-5. Voor een plaats bij de laatste zestien moest hij het opnemen tegen de Engelsman Kyren Wilson (WS 8). Wilson is nu rechtstreeks geplaatst voor de achtste finale waarin hij het opneemt tegen de winnaar van de partij tussen de Schot Stephen Maguire (WS 9) en de Engelsman Martin Gould.

“Het is echt een moeilijk beslissing geweest voor mij,” verklaarde Hamilton. “Ik was erg onder de indruk van de manier waarop de WST (World Snooker Tour) en hun partners de kwalificatieronden lieten doorgaan, ze zorgden ervoor dat de spelers zich totaal veilig voelden. Ik realiseer me dat ze alle richtlijnen van de overheid hebben gevolgd en uitgebreide maatregelen hebben genomen voor het hoofdevenement in The Crucible. Maar vanwege mijn gezondheidstoestand heb ik na beraad besloten om niet aan de eindfase deel te nemen.”

LEES OOK. Ronnie O’Sullivan haalt vlak voor start WK snooker hard uit: “Spelers worden behandeld als laboratoriumratten”

Excuses

“Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan mijn tegenstrever Scott Donaldson en hen verzekeren dat ik van plan was om in de eindfase aan te treden. Maar pas na afloop van de kwalificatieronden kon ik op basis van de laatste informatie en gesprekken met de WST een volledige persoonlijke risico-inschatting maken.”

“Ik ben absoluut teleurgesteld dat ik niet kan spelen in The Crucible. Ik wens iedereen het beste en hoop dat het evenement een groot succes wordt.”

Hamilton zal de 20.000 pond (22.000 euro) ontvangen, die hij verdiende door zich te plaatsen bij de laatste 32, die ook zullen meetellen voor de wereldranglijst.”