Besparingen bij woonzorgcentra gaan door

Terwijl zorgverleners alles doen om het virus uit de zorgcentra weg te houden, kregen ze te horen dat de besparingen doorgaan.

Bestuurders van woonzorgcentra kregen gisteren een opvallende boodschap van het Agentschap Zorg en Gezondheid in hun mailbox. ‘Er wordt rekening gehouden met de besparingen in het kader van het regeerakkoord 2019-2024.’ De besparingen bij de wzc’s gaan dus gewoon door.

Vincent De Wolf, directeur van het wzc Huize Wispelaere in Lebbeke, is teleurgesteld. ‘Het lijkt me heel onlogisch dat dit nu toch wordt doorgevoerd. Het bedrag dat wij ­mogen factureren aan de zorgkassen, wordt aangetast. Voor ons is dat economisch een groot verschil.’

Dagelijks zullen de woonzorgcentra ongeveer een halve euro minder krijgen per bewoner. Per week komt dat voor een rustoord met 200 bewoners neer op 700 euro. ‘Daardoor kunnen we serieus in de problemen komen.’

‘Iedere besparing maakt inderdaad een groot verschil’, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. ‘Wij kunnen alleen hopen dat er ook investeringen komen. Al hoef ik niet te vertellen dat de timing wel heel ongelukkig is.’

Vlaams minister van Welzijn Wouter B­eke (CD&V) benadrukt dat ‘dit geen nieuwe beslissing is, maar slechts een uitvoering van de bestaande begroting’. ‘Bovendien is er sinds de coronacrisis ook extra geïnvesteerd in de ouderenzorg, zo’n 120 miljoen euro. En we hebben 20 miljoen uitgetrokken voor meer helpende handen aan het bed. Verdere investeringen worden nog besproken.’