Mexicaanse F1-piloot Sergio Perez test positief op coronavirus en mist GP Groot-Brittannië

De Mexicaan Sergio Perez heeft positief getest op het coronavirus en mag dit weekend niet deelnemen aan de GP van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone.

Eerder vandaag raakte bekend dat een eerste coronatest bij Perez geen duidelijk resultaat gaf. Dat wakkerde meteen uiteraard ook de speculaties aan dat de Mexicaanse F1-piloot positief zou getest hebben.

De Formule 1 hanteert erg strikte maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Bij de minste twijfel wordt een rijder, teamlid of medewerker afgezonderd en dat gebeurde ook bij Sergio Perez in afwachting van het resultaat van de tweede test.

Die tweede coronatest zorgde voor een positief resultaat, waarmee de Mexicaan de eerste F1-piloot is die positief test en daardoor meteen ook dit weekend de GP van Groot-Brittannië zal missen.

Hoewel Stoffel Vandoorne eerste reserverijder is bij Racing Point, zal hij komend weekend waarschijnlijk niet in actie komen in Silverstone. Vandoorne is momenteel actief in de Formule E in Berlijn. Hierdoor zal Pérez wellicht door Esteban Gutierrez, net als Vandoorne reserverijder bij Racing Point en Mercedes, vervangen worden. In tegenstelling tot Vandoorne heeft Gutierrez momenteel geen andere verplichtingen.

Pérez staat in de WK-stand na drie races op de zesde plaats met 22 punten. De bolides van Racing Point behoren dankzij hun sterke Mercedes-motoren vooralsnog tot de subtop in de Formule 1.

