Italiaanse Senaat heft opnieuw onschendbaarheid Matteo Salvini op

De Italiaanse Senaat heeft donderdag voor de tweede maal de parlementaire onschendbaarheid van de vroegere minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini opgeheven.

De Italiaanse Justitie wil de politicus van de rechtspopulistische Lega vervolgen in verband met het in augustus 2019 ‘illegaal vasthouden’ van meer dan honderd migranten op het reddingsschip Open Arms op de Middellandse Zee, toen hij nog minister was. Salvini vertraagde toen de ontscheping in Italië van mensen die door de Spaanse ngo Open Arms waren gered.

Het parket beschouwt zijn optreden als machtsmisbruik en kidnapping. Bij een veroordeling kan de voorman van de Lega tot vijftien jaar cel krijgen. Ook hangt hem een tijdelijk verbod op politieke activiteiten boven het hoofd.

De stemming viel nipt uit in het nadeel van de politicus: 149 voor opheffing, 141 tegen en één onthouding.

‘Politiek proces’

Salvini was van juni 2018 tot september vorig jaar minister van Binnenlandse Zaken. Nu is hij senator en oppositieleider.

‘Ik ben fier Italië te hebben verdedigd en ik zou het opnieuw doen’, zei hij na de stemming. Hij gewaagde van een ‘politiek proces’ en noemde de Open Arms een ‘piratenschip’.

Het is al het tweede proces over het migratiebeleid van Salvini. In februari hief de Senaat zijn onschendbaarheid al op in verband met de blokkade van een kustwachtschip met aan boord 131 migranten. Dit proces zou op 3 oktober in Catania starten.