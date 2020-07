Belgen nog steeds welkom in Frankrijk

Nu Nederland strengere maatregelen neemt voor Belgische toeristen, vrezen veel landgenoten voor hun zomerplannen. In vakantieland Frankrijk zijn Belgen nog steeds meer dan welkom.

‘Welkom in Frankrijk’, glunderde Frans staatssecretaris voor toerisme Jean-Baptiste Lemoyne toen op 15 juni de grenzen weer opengingen. Hij stond voor de gelegenheid op de Frans-Belgische grens tussen Wervik en Wervicq-Sud, de armen wijdopen. ‘Elk jaar komen jullie zo talrijk naar Frankrijk. Welkom, we rollen de rode loper voor jullie uit’.

En dus trekken we ook deze zomer massaal richting Frankrijk. Maar ligt die rode loper er nog steeds nu het aantal corona-besmettingen in ons land sterk stijgt? ‘Natuurlijk zijn Belgen nog steeds welkom’, klinkt het op het Franse ministerie van buitenlandse zaken. ‘Al is het kijken van dag tot dag’.

De situatie in België - en natuurlijk ook in buurland Spanje - wordt op de voet gevolgd. ‘We sluiten niets uit in de strijd tegen de epidemie’, vertelde de woordvoerder van de regering, Gabriel Attal, voor een Veiligheidsraad in het Elysée. ‘Er zijn geen taboes. We zullen er alles aan doen om de Fransen zo goed mogelijk te beschermen’. En dus steeg de spanning: gaan we ook in augustus nog naar Frankrijk kunnen? Tot nader order dus wel.

Een opluchting voor hotel- en campinguitbaters. ‘Hoewel we veel Franse bezoekers hebben dit jaar, blijven Belgen en Nederlanders een belangrijk cliënteel’, benadrukt Eric Bourgon, die een camping uitbaat in de Vendée. ‘Wij doen maar de helft van onze camping open dit jaar, gewoon genoeg om uit de kosten te zijn. Als er in augustus geen Belgen meer naar hier mogen komen, kunnen we daar ook al een dikke rode streep over trekken. Zolang iedereen de maatregelen opvolgt, zie ik geen probleem’. Toerisme is in Frankrijk goed voor 8% van het BBP. De regering beloofde al 18 miljard om de sector te redden.

De prefect van het Franse Noorddepartement houdt vrijdag een persconferentie over de situatie in de grensregio. Ook daar stijgt het aantal besmettingen. Volgens Franse media is de kans groot dat in gemeenten en steden langs de Belgische grens strengere maatregelen van kracht worden.