Foorkramers trekken vrijdag boos door Brussel

Foorkramers uit heel het land trekken vrijdagochtend in een stoet met kermiswagens door Brussel om hun ongenoegen te uiten.

Maandag werden vele foorkramers plots werkloos omdat Brussel beslist had dat de Zuidfoor niet zou doorgaan. Dit terwijl de opbouw van vele attracties al volop bezig was. De kermis zou immers zondag opengaan.

Het idee om een spontane manifestatie te organiseren kreeg dinsdag vorm toen een honderdtal foorkramers op de Grote Markt van Brussel verzamelden naar aanleiding van het overleg met Brussels burgemeester Philippe Close in het stadhuis. ‘Het is duidelijk dat de jonge foorkramers er genoeg van hebben en we steunen hen voor de volle honderd procent. Het wordt een vreedzame actie. We willen de stad vrijdag niet blokkeren, maar het is wel zeker dat er veel kermiswagens aanwezig zullen zijn’, vertelt vakbondsafgevaardigde Patrick de Corte.

Foto: Sebastian Steveniers

Na overleg met de Brusselse politie is beslist dat de foorkramers vanaf 8.30 uur zullen verzamelen op Parking C aan de Heizel. Omstreeks 9.30 uur zullen ze dan met hun voertuigen in stoet vertrekken. Organisator Jim Bodet verwacht dat er ongeveer 500 voertuigen zullen deelnemen.

Het zal een lange tocht worden die begint op de Houba de Strooperlaan, nadien de Kunstenaarsstraat en de Koninklijk Parklaan aandoet om dan via het Jules de Troozsquare en de Willebroekkaai naar de kleine Brusselse ring te trekken. Daar eindigen ze op de Koning Albert II-laan en de Simon Bolivarlaan om dan uiteindelijk om ten laatste 15 uur terug te keren naar het vertrekpunt op Parking C.

‘De kermis dat is plezier en dat beeld willen we ook behouden tijdens deze betoging’, zegt de jonge foorkramer en organisator Jim Bodet. ‘Het is nog maar het derde jaar dat ik een kermisattractie uitbaat en dat is een grote investering voor me. Andere jongeren zoals ik hebben geïnvesteerd in hun attracties, maar mogen nu niet uitbaten, ondanks de hygiëneprotocollen die werden opgezet door de vakbonden’, betreurt Bodet.