Voormalig Republikeins presidentskandidaat Herman Cain overleden na coronabesmetting

De vroegere Republikeinse presidentskandidaat Herman Cain is gestorven aan covid-19. Hij werd 74 jaar oud, zo staat donderdag op zijn website. Cain had na een corona-infectie ademhalingsproblemen en lag lange tijd in het ziekenhuis.

De woordvoerster van president Donald Trump, Kayleigh McEnany, schreef op Twitter dat Amerika Cains ‘nalatenschap van welwillendheid, patriottisme en geloof’ nooit zou vergeten. ‘Cain belichaamde de Amerikaanse droom’.

De zakenman - ooit ceo van Godfather’s Pizza en manager van 400 vestigingen van Burger King - stelde zich tevergeefs kandidaat bij de Republikeinen voor de presidentsverkiezingen van 2012. Na geruchten over buitenechtelijke affaires gooide de voormalige chef van een pizzaketen de handdoek in de ring. Sindsdien liet hij steeds weer van zich horen met politieke commentaren op zijn blog.

Trump overwoog Cain als mogelijke kandidaat voor het bestuur van de Amerikaanse centrale bank.

De conservatieve nieuwszender Newsmax meldde dat Cain op 1 juli na een coronadiagnose in een ziekenhuis in de regio Atlanta was opgenomen.

Een tiental dagen eerder had Cain aan een campagnebijeenkomst van Trump in Oklahoma deelgenomen, zonder dat hij daarbij contact had met de president. Duizenden mensen kwamen toen in een gesloten ruimte bijeen. Cain tweette toen een foto van hem met andere aanhangers van Trump, allen zonder mondmasker.