Ontketende Remco Evenepoel geeft een demonstratie en is de nieuwe leider in de Ronde van Burgos

Remco Evenepoel boekte in de Ronde van Burgos misschien wel de mooiste van zijn serie van zes die hij in dit bizarre seizoen al pakte. Bovenop de Picón Blanco stond er geen maat op het wereldsterretje uit Schepdaal. Op twee kilometer van het einde plaatste hij een kurkdroge aanval. Chaves en Bennett moesten het hoofd buigen. Wat een demonstratie van onze landgenoot, trui helemaal open, op deze eerste col na de lockdown. Het goudhaantje is de nieuwe leider op twee dagen van het einde.

Meer nog dan de Lagunas de Neila van zaterdag, de slotklim van deze vijfdaagse Ronde van Burgos, werd El Picón Blanco als dé scherprechter van deze eerste stevig bezette rittenkoers beschouwd. De klim naar een oude, verlaten militaire basis was niet enkel 8,4 km lang, maar gemiddeld 9,16 procent steil. Inclusief kleine porties die zelfs 16 tot 18 procent omhoog lopen. Deze col kon tellen als waardemeter van de conditie zo vroeg in de herneming van de competitie. Aan de voet versnelde Ben Hermans maar de tweede helft van de klim werd hij ingehaald.

Het was Carapaz die zich snel aan de leiding van de favorietengroep zette, maar uiteindelijk was het Simon Yates (geen kandidaat-eindwinnaar na de eerste dag) die op 5,9 km van de top de eerste echte versnelling gaf. Daarna trok de Colombiaan Rodrigo Contreras door, onder het goedkeurende oog van het voor Yates controlerende Mitchelton-Scott. De finale werd gespeeld met dertien renners waaronder ook nog Ben Hermans (Israël Start-Up Nation) en de tandem van Lefevere: Evenepoel-Almeida. Evenepoel reageerde met George Bennett op 2,7 km gevat op een uitval van Esteban Chaves die 300 meter verder opnieuw versnelde. Valverde had al de rol gelost, Carapaz deed dat ook.

Mislukte coup van Ineos en Bora-hansgrohe

Evenepoel kreeg het in de door de wind moeilijk gemaakte etappe niet onder de markt. In de omgeving van Medina de Pomar (50 km van de finish) probeerden Ineos – met Carapaz en een te slappe Sosa – en Bora-hansgrohe met o.a. leider Grossschartner en Rafal Majka een coup te plegen. Net als in de koninginnenrit van de Ronde van San Juan werd Evenepoel opnieuw verrast door de felle zijwind. Hij verzeilde in de tweede waaier, maar onder impuls van Lampaert en Mörkov en met de hulp van de Movistar-ploeg van Alejandro Valverde was de penibele situatie na tien kilometer jagen op het kwartet van Ineos en Bora-hansgrohe hersteld. Daarna zette Mörkov zich op kop en herstelde als wegkapitein van Deceuninck – Quick-Step de rangorde.

Een potentiële eindwinnaar als David Gaudu (Groupama-FDJ) moest meer dan twintig kilometer met heel zijn ploeg jagen om opnieuw in koers te raken. Het peloton lag onder een geselende zijwind toen echt in stukken en brokken. Alsof het een beeld was van Gent-Wevelgem in Flanders Fields.

De eerste helft van de derde etappe werd gekleurd door een vlucht van negen avonturiers, waaronder Jetse Bol (Burgos-BH) en Edward Theuns (Trek-Segafredo). Na zestig kilometer was de voorsprong net geen tien minuten, maar op Roger Adriá (Kern Pharma) na was hun rol was uitgezongen eenmaal we in de heuvels en het gebergte kwamen. De Spaanse neoprof van 22 begon de laatste tien kilometer met een voorsprong van 3’45”, maar dat was voor de ex-voetballer en de universitair geschoolde marketeer niet voldoende. Hij kwam twee kilometer te kort.