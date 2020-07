Nog maar eens astronomisch bedrag betaald voor tweedehands handtas van Hermès

De Himalaya Birkin Bag van het Franse luxemerk Hermès ging bij het Londense veilinghuis Christie’s onder de hamer voor 230.000 pond, omgerekend 254.500 euro. En toch is dat nog geen record voor de zeldzame handtas.

De handtas in kwestie, die wordt omschreven als de heilige graal voor verzamelaars, is gemaakt van de huid van de Afrikaanse nijlkrokodil. Ze is met de hand gekleurd in een rokerig grijs, dat geleidelijk overgaat in wit. Het deed de makers denken aan de gradaties in het met sneeuw bedekte Himalayagebergte, vandaar de naam. Verder is het accessoire versierd met diamanten en achttienkaraats wit goud. Het productieproces neemt zo’n veertig uur in beslag.

Wie de nieuwe eigenaar is van dit exemplaar ter waarde van een huis is niet bekend.

‘Deze handtassen zijn heel zeldzaam (er worden er naar verluidt maar twee per jaar gemaakt, red.). Onze klanten zijn internationale verzamelaars. De meesten onder hen zijn vrouwen die ermee willen pronken, terwijl anderen ze liever gewoon bewaren of er enkel mee willen uitpakken op bijzondere gelegenheden’, zegt Rachel Koffsky, hoofd verkoop van handtassen en accessoires bij Christie’s, aan The Daily Mail.

De gemiddelde waarde van de handtas wordt geschat tussen 115.000 en 170.000 euro, maar vorige veilingen hebben al aangetoond dat het Himalaya-model vaak meer oplevert. Een exemplaar werd in 2017 in Hongkong tijdens een vijfdaagse veiling verkocht aan een anonieme Aziatische verzamelaar voor een recordbedrag van 338.000 euro en werd zo de duurste tweedehands handtas ter wereld.

De Birkin-handtas is vernoemd naar actrice en zangeres Jane Birkin. Zij zat in 1984 op een vlucht van Parijs naar Londen naast Hermès-boegbeeld Jean-Louis Dumas. Hij wijdde een tas aan haar en sindsdien is het ontwerp enorm populair. Investeren in de handtas is volgens een onderzoek uit 2017 van het luxe online retailplatform Baghunter een goed plan. Daaruit bleek immers dat de waarde van Birkin-tassen de afgelopen 35 jaar met 500 procent is gestegen, een stijging van gemiddeld veertien procent per jaar.