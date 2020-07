Matthias Schoenaerts speelt naast Veerle Baetens in VRT-minireeks ‘Lockdown’

Van Hollywood terug naar de kleine Reyerslaan. Net nu Matthias Schoenaerts (42) scoort met zijn internationale Netflix-film ‘The old guard’ maakt de acteur een U-bocht richting Vlaamse televisie. Hij speelt een hoofdrol in de nieuwe minireeks ‘Lockdown’ van Eén. Veerle Baetens (42) is Schoenaerts’ tegenspeelster, ‘D’Ardennen’-regisseur Robin Pront (34) zit achter de lens. ‘We zijn fier dat we Matthias kunnen terughalen, zelfs al is het maar voor even.’